В МЧС России выразили соболезнования в связи с гибелью замглавы ВГА Херсонской области

В российском Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий выразили соболезнования в связи с гибелью первого замглавы Военно-гражданской администрации Херсонской области Алексея Катериничева.

«30 сентября трагически погиб, исполняя свой долг, первый заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Алексей Катериничев… МЧС России глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким. Светлая память», — указывается в сообщении ведомства.

Отмечается, что Катериничев занимал пост первого заместителя начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС РФ, работал в Федеральной пограничной службе и ФСБ. Его неоднократно награждали боевыми орденами и медалями.

«Алексей Катериничев был ответственным и грамотным руководителем, доблестным офицером, чутким и внимательным человеком, надежным и ответственным товарищем. В Херсонской области работал на защите мирных жителей, отстаивая государственные интересы Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе МЧС.

Сообщается, что у погибшего остались жена и дети.

