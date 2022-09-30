В Минэкономразвития спрогнозировали рост промышленного производства в 45 регионах РФ по итогам 2022 года

По результатам текущего года рост валового регионального продукта (ВРП) будет зафиксирован в 19 регионах России, несмотря на санкции.

Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2023–2025 годы, разработанном Минэкономразвития, с которым ознакомилось РБК.

Сообщается, что наилучший показатель по ВРП в 2022 году продемонстрируют Чукотский автономный округ (+9,5%), республики Якутия и Дагестан (+6,8 и +3,3% соответственно), Забайкальский край (+3,2%) и Иркутская область (+2,3%). Речь идет о динамике ВРП в сопоставимых ценах, то есть в реальном выражении; на данный момент Росстат опубликовал данные по ВРП за 2020 год, поясняет агентство. На долю пяти лидирующих регионов приходится лишь 4,2% совокупного ВРП всех регионов страны.

Более половины (52,1%) суммарного объема региональных экономик по итогам года сформируют девять субъектов: Москва и Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Татарстан, а также Красноярский и Краснодарский края. В целом по стране Минэкономразвития прогнозирует снижение ВВП на 2,9% в этом году и на 0,8% в следующем. В дальнейшем ожидается рост на 2,6% как в 2024-м, так и в 2025 году.

По словам замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Максима Першина, в текущем году среди регионов с положительной динамикой ВРП будут преобладать регионы Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Ожидания связаны с ориентацией этих регионов на азиатские рынки, где спрос на российскую продукцию не ограничивается санкциями, а также реализацией крупных проектов по освоению новых месторождений. В Дагестане, который также лидирует по прогнозным темпам роста экономики, результат будет связан с позитивной динамикой промышленного производства, которое за семь месяцев 2022 года выросло в республике на 23%, и с увеличением турпотока.

Минэкономразвития прогнозирует рост промышленного производства в 45 регионах по итогам 2022 года. Самый серьезный прирост ожидается в Ингушетии (+16,8%), Тыве (+12,3%) и Адыгее (+10,8%). В 2023–2025 годах число регионов с позитивной динамикой промышленного производства, по прогнозу, вырастет до 75.

Субъектов, где в нынешнем году произойдет спад ВРП, большинство. Сильнее всего пострадают металлургические регионы — Липецкая, Вологодская, Курская и Челябинская области. Также спад ожидается в приграничных с Украиной Белгородской и Курской, а также в Воронежской, Брянской и Ростовской областях, при этом смягчить ситуацию в этом году сможет богатый урожай. Снижение показателей произойдет также в регионах, откуда ушли западные производители — так, по автомобилестроению больше всех пострадали Калининградская, Калужская области, а также Поволжье и Урал.

На протяжении всего прогнозного периода до 2025 года Минэкономики ожидает роста ВРП в 57 регионах. Лучший результат покажет Иркутская область (+10,2% за период), Забайкальский край (+8,5%), Чукотский автономный округ (+7,3%), а также Севастополь (+6,1%) и Хабаровский край (+5,8%).