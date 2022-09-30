В России запущено производство новой станций тропосферной связи

Входящий в Госкорпорацию «Ростех» холдинг «Росэлектроника» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) запустил сегодня в Красноярске на НПП «Радиосвязь» серийное производство станций тропосферной связи «Гроза» с высокоскоростным цифровым модемом на основе нейронных сетей. Сделано это в соответствии с национальными целями в области цифровой трансформации, согласно которым к 2030 году не менее 97% домохозяйств должны быть обеспечены высокоскоростным доступом к интернету.

Оборудование станции позволяет обеспечить связь в горных, труднодоступных и малонаселенных регионах, на отдаленных промышленных объектах. Радиус действия — 210 км. «Гроза» способна передавать данные со скоростью до 25 Мбит/с, однако уже сейчас ведутся работы по увеличению скорости до 50 Мбит/с. В дальнейшем планируется увеличить данный показатель до 100 Мбит/с. По данным ФРП общая стоимость проекта составила 424 млн рублей. Из них 335 млн составил льготный займ на 5 лет непосредственно от Фонда.

«Станция тропосферной связи может использоваться для подключения любых объектов и позволяет передавать информацию на высоких скоростях независимо от рельефа местности за счет работы в различных режимах распространения радиоволн. Кроме того, тропосферная связь экономически более выгодна по сравнению со спутниковой из-за отсутствия расходов на абонентскую плату за аренду спутникового ресурса. Несмотря на более высокую стоимость самого оборудования, за 1-2 года эксплуатации станции тропосферной связи инвестиции в приобретение аппаратуры окупятся, поскольку пользователь не платит за аренду спутникового канала и не несет никаких других дополнительных расходов», — отметил, комментируя запуск производсва, генеральный директор НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев.

Напомним, что тропосферная связь — это вид радиосвязи, основанный на явлении переизлучения электромагнитных импульсов в физически неоднородной тропосфере при распространении в ней радиоволн. Передача данных происходит в дециметровом и сантиметровом диапазонах. Первая станция тропосферной связи в СССР была разработана ещё в 1956 году. Но до последнего времени данный тип связи использовался, преимущественно, в военных целях.