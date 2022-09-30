В Совфеде исключили возможность принятия Украины в НАТО

Принятие Украины в Североатлантический альянс в нынешних условиях исключено, так как НАТО на это просто не пойдёт.

Как передаёт агентство «Интерфакс», об этом заявил первый заместитель главы комитета по международным делам верховной палаты российского парламента Владимир Джабаров.

По его словам, заявление Владимира Зеленского, о том, что Украина вступит в НАТО в ускоренном порядке, является блефом.

«Это, что-то из области фантастики, – подчеркнул сенатор. – По уставу альянса, в него не принимается страна, которая ведёт боевые действия с каким-то соседним государством, находится в состоянии войны»

А они, как отметил Джабаров, по сути, находятся в состоянии войны с Россией, потому это исключено. Член Совфеда напомнил, что как только НАТО примет такую страну, эта организация автоматическим становится участницей конфликта.

«То есть с нами уже будет воевать не Украина, а целая НАТО. Я думаю, что североатлантический блок на это не пойдёт. Там будет блокировано сразу это решение, как бы на них кто ни давил», – резюмировал Джабаров.

Напомни, ранее Зеленский заявил, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», – сказал президент «незалежной».