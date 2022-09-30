В Евросоюзе опасаются, что зима будет непростой, а следующая – ещё тяжелее

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и профильные министры стран ЕС заявили, что ждут непростой зимы.

По её словам, за столом министры выразили обеспокоенность, что нынешняя зима будет очень непростой для континента, а следующая – ещё более тяжелой, передаёт РИА Новости.

Ранее «Эксперт» писал, что аналитик авторитетной консалтинговой компании Rystad Energy Фабиан Роннинген называет энергетический кризис в Европе «страшным» и ставит ему 8 из 10 баллов.

«По шкале от 1 до 10 я бы, вероятно, дал ему 8 баллов, приводит, – подчеркнул он. – Думаю, что сейчас обстановка тянет на «восьмерку». Очень подходящее слово для описания (ситуации в Европе с энергией) – пугающая».

