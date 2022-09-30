Президент России Владимир Путин назвал бредом предлагаемый Западом порядок, основанный на правилах и двойных стандартах.

Глава государства выступил в Кремле, где состоялось подписание договора о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Трансляцию церемонии вел телеканал «Россия 1».

«Соглашения в сфере стратегической безопасности летят в мусорную корзину, договоренности, достигнутые на самом высоком политическом уровне, объявляются небылицами, твердые обещания не расширять НАТО на восток, как только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом, договоры по противоракетной обороне и ракетам средней и меньше дальности в одностороннем порядке, под надуманными предлогами разорваны. Только и слышим со всех сторон — Запад отстаивает порядок, основанный на правилах. Откуда они взялись? Кто вообще видел эти правила? Кто их согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то, сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты, на дураков рассчитаны просто», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что РФ не будет жить по навязываемым ей правилам.

Одной из причин «многовековой русофобии» западных элит президент назвал то, что Россия не дала себя обобрать в период колониализма. «Одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы этих западных элит в отношении России как раз и состоит в том, что мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов», — сказал Путин.