Владимир Путин отметил, что США единственные в мире дважды применили ядерное оружие

Американцы создали прецедент, дважды применив ядерное оружие против другой страны.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.

«США — единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент», — сказал глава государства.

В ходе обращения 21 сентября Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства. В МИД РФ при этом не раз подчеркивали, что Москва никому не угрожает ядерным оружием. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Североатлантический альянс не наблюдает изменений в готовности российских ядерных сил, однако внимательно продолжает следить за ситуацией.

