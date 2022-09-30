Владимир Путин: «Россия нужна нам!»

Итак, наша страна стала шире на 4 региона. Церемония подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ прошла в Георгиевском зале Кремля в присутствии депутатов Госдумы, сенаторов и кабмина в полном составе. И равнодушию в этот день в Кремле не было места.

Статьи по теме: Ничья на Украине уже не будет Кто добудет победу

«Мы всегда будем помнить героев “Русской весны”, тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине, всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить. Это воины Донбасса, мученики “Одесской Хатыни”, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом. Это добровольцы и ополченцы, это мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей. Это настоящий народный лидер Донецка Александр Захарченко, это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Кочура и Алексей Мозговой, это прокурор Луганской Республики Сергей Горенко. Это десантник Нурмагомед Гаджимагомедов и все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Они герои. Герои великой России», — заявил Владимир Путин, призвав собравшихся минутой молчания почтить память погибших.



Безусловно, 30 сентября, день подписания договоров станет еще одним праздником в истории России. Отсылки к истории стали основной фактурой в последовавшем выступлении российского президента. Без аналогий и параллелей в оценке происходящего обойтись было просто невозможно.

Коллективному Западу припомнено все: и колонизацию других стран, и опиумные войны в Китае. «Подсаживали целые народы на наркотики!», — напомнил президент.

Нашлось место и для «подвигов» Соединенных Штатов в Японии: «США — единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент», — подчеркнул Путин.

«США оставили страшный след в памяти народов Кореи и Вьетнама варварскими ковровыми бомбардировками, применением напалма и химического оружия», — пополнил глава государства список американских преступлений.

Не идеи ради, а наживы для

Но нельзя было, к сожалению, сказать, что прошлое осталось в прошлом. По словам Владимира Путина, Запад не оставил своих колонизаторских замашек — все они под прикрытием сеяния «доброго и вечного» остались в его арсенале.

«Только и слышим со всех сторон: “Запад отстаивает порядок, основанный на правилах”. Откуда они взялись? — обратился Путин к аудитории. — Кто вообще видел эти правила? Кто согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то, сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты! На дураков рассчитано просто».

Кстати, подобный портрет Соединенных Штатов Америки, что называется, «без купюр» еще в 1918 году нарисовал министр иностранных дел Японии Гото Симпей: «Если говорить об истинных намерениях США, то они проникнуты тем, что я называю моралистической агрессией. Другими словами, США представляют собой ничто иное, как огромное лицемерное чудовище, обрядившееся в тогу справедливости и гуманности», — приводит слова дипломата Страны восходящего солнца историк Адам Туз в своей книге «Великий потоп».

На самом же деле что 100 с лишним лет назад, что сегодня — все упирается в борьбу за ресурсы, в их выкачивание у слабейших в пользу сильнейших.

«Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать — по сути, грабить мир — за счет власти доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемона. Сохранение этой ренты — их ключевой, подлинный и абсолютно корыстный мотив», — подчеркнул Владимир Путин.

Он указал, в частности, на ситуацию с украинским зерном, вокруг которого велись ожесточенные (к счастью, в основном, словесные) баталии.

«Вот вывозят сейчас хлеб из Украины. Куда он идет под предлогом “обеспечить продовольственную безопасность беднейших стран мира”? Куда идет? Все идет в те же европейские страны. Там пять процентов только ушло в беднейшие страны мира. Опять очередное надувательство и прямой обман», — резюмировал президент.

По его словам, коллективный Запад хочет видеть в России колонию и желает не свободы для граждан России, а возможности грабежа для себя.

«Для них прямая угроза — наша мысль и философия, поэтому и покушаются на наших философов. Наша культура и искусство представляют для них опасность, поэтому пытаются их запретить. Наше развитие и процветание тоже для них угроза — конкуренция растет. Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», — заявил Путин.

Мировая угроза

Впрочем, по словам российского лидера, только идеологическим противостоянием даже за пределами территорий, на которых ведется СВО, дело уже не ограничивается.

«Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям — невероятно, но факт, — организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически, приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры, — заявил Путин, — Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно.»

При этом он отметил, что угроза нависла в том числе над странами самой Европы. В частности, Соединенные Штаты, добиваясь от ЕС отказа от российских энергоносителей, по сути, угрожают европейской же независимости.

«Вашингтон требует все новых санкций против России, и большинство европейских политиков с этим покорно соглашаются. Они же ясно понимают, что США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут дело практически к деиндустриализации Европы, к тому, чтобы полностью прибрать к рукам европейский рынок», — указал Путин на возможные последствия мнимой борьбы за энергетическую независимость Европы.

«До сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корея, да и другие страны, и при этом цинично называют их равноправными союзниками. Послушайте, интересно, что это за союзничество такое? Весь мир же знает, что за руководителями этих стран следят, первым лицам этих государств устанавливают подслушивающие устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях. Это настоящий позор. Позор и для тех, кто это делает, и для тех, кто, как раб, молча и безропотно глотает это хамство», — заявил президент.

Он подчеркнул, что претензии Запада на мировое господство в прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего народа.

«Россия всегда будет Россией. Мы и сейчас защитим и наши ценности, и нашу Родину», — резюмировал Владимир Путин.

Рабочий момент

Несмотря на всю торжественность церемонии в Георгиевском зале, на сайте Кремля тема стенограммы выступления Владимира Путина отмечена буднично — «Регионы». Как бы давая понять, что момент, возможно, для страны и исторический, но для Кремля — рабочий. Все решено, согласовано, бумаги подписаны, впереди дел невпроворот.

По всей видимости, вполне подготовленной, штатной ситуация является и для невидимых из Георгиевского зала оппонентов Владимира Путина. Санкции США, Канады, Великобритании, посыпались, как из рога изобилия — не успели в Кремле стихнуть аплодисменты. Принтеры буквально на автомате выдали обновленные списки лиц, попавших под ограничения, угрозы, порицания. Рутина, что тут скажешь.

А на Красной площади в Москве тем временем полным ходом шел праздничный концерт.