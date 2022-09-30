XIX Международный фестиваль «Москва встречает друзей»

В рамках фестиваля состоятся 12 концертов и 2 выставки в формате офлайн, а также 3 концерта, 3 выставки и 2 мастер-класса в онлайн-формате. В столице концерты пройдут на таких известных площадках, как Московский Международный дом музыки, Музей русского импрессионизма, Центральный дом ученых Министерства науки и высшего образования РФ, Рахманиновский зал Московской консерватории, «Мастерская Петра Фоменко» и др. Также концерты пройдут в Подмосковье, в частности, в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим». Это самый масштабный проект Международного Благотворительного фонда Владимира Спивакова. Девиз фестиваля в 2022 году - «Рожденные заново!».

Фестиваль откроется 1 октября, в Международный день музыки, в Светлановском зале Дома музыки. Вместе с юными талантами из разных уголков России, Словении и Армении выступят также музыканты камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. Не менее торжественным будет и закрытие фестиваля, проводимое 10 октября в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко». Как на открытии, так и на закрытии для посетителей фестиваля будут организованы выставки художественных работ юных участников.

В этом году в фестивале принимают участие ребята из более чем 50 регионов России и 25 стран мира. Все они участвуют в офлайн и онлайн-концертах. Это солисты-инструменталисты, вокалисты, композиторы, танцевальные и хоровые коллективы, цирковые студии, художники, чтецы, оркестры, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. Среди выступающих -- талантливые дети из ДНР, ЛНР. Для всех участников фестиваль – это возможность поделиться своим творчеством, мастерством и профессионализмом, поучаствовать в мастер-классах, приобрести новый опыт и открыть новые перспективы для развития своих интересов.

В рамках пройдут онлайн-концерты, мастер-классы и выставки художественных работ. Участники концертов продемонстрируют игру на различных музыкальных инструментах, таких как фортепиано, струнно-смычковые, духовые, народные инструменты. Зрители смогут насладиться выступлением уникального коллектива дутаристов из Узбекистана, выступлением оркестров, вокальных и танцевальных коллективов различных жанров. Впечатляет география участников онлайн-концертов: Россия, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Турция, Германия, Австрия, Испания, Эстония, Латвия, Словения, Коста-Рика, Китай, Израиль, Монголия, Мексика, Франция и др.

Мастер-класс (фортепиано) для детей с ограниченными возможностями по зрению проведет Монастыршина Юлия, лауреат конкурса им. И. С. Баха в Лейпциге и «Концертино Прага», доктор искусствоведения, профессор консерватории Сиднея, Пекина, специалист в области стиля барокко. Второй мастер-класс, на этот раз для юных домристов, пройдет с Мочаловой Екатериной, лауреатом международных и всероссийских конкурсов, солисткой и концертмейстером Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова, руководителем проекта «Антология домры» в РАМ имени Гнесиных, художественным руководителем Первого фестиваля современного домрового искусства «Prima Domra».

Одним из самых трогательных и важных моментов фестиваля по традиции станет вручение приза «Милосердие» за служение идеалам гуманизма. Среди лауреатов прежних лет - Лео Бокерия, Леонид Рошаль, Евгений Миронов, Михаил Куснирович, Наина Ельцина, Юджин Чаплин и др. В этом году на XIX фестивале «Москва встречает друзей» предполагается награждение сразу двух лауреатов премии «Милосердие». Также в торжественной обстановке в дар юным одаренным музыкантам будут переданы два инструмента, скрипка и виолончель, приобретенные Фондом для талантливых детей.