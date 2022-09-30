Европейские акции упали в портфели пенсионных фондов

Сентябрь выдался для европейских акций худшим в третьем квартале. Этот месяц, оказавшийся для рынка самым слабым с июня, полностью стер все следы летнего роста. Индекс Stoxx 600 за сентябрь упал на 7,8%, а за весь квартал — лишь на 6%. Но и этого на фоне движения других активов было достаточно, чтобы потребовать действий от тех, кто придерживается определенного распределения активов в портфелях.

Каждый квартал, а также в конце месяца, пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы проверяют, соответствуют ли строгим правилам соотношения акций и облигаций, доли разных регионов мира и прочее. И итог этого пересмотра не всегда очевиден. Что-то может подешеветь, но доля этого в портфеле вырасти. Бывало, например, что в условиях глобального краха американские акции опережали многие другие классы активов — и управляющие вынуждены были продавать их.

Потенциальное влияние этих событий на рынок очень велико. По данным Федеральной резервной системы, только пенсионные фонды США владеют активами на сумму $5,12 трлн. А есть ведь и другие крупные институциональные инвесторы, придерживающиеся сходных принципов — от страховщиков до суверенных фондов.

Главными бенефициарами ежеквартальной ребалансировки, проходящей сейчас, должны были стать американские инструменты с фиксированным доходом и акции за пределами США. По расчетам Credit Suisse, сейчас пенсионные фонды заняты покупкой акций на $30 миллиардов на развитых рынках и еще на $16 млрд — на развивающихся. Wells Fargo, тем временем, полагает, что пенсионные фонды вкладывают $10 млрд в американские облигации.

Одновременно они избавляются от дискреционных потребительских американских компаний с большой капитализацией. Общая сумма продаваемых пенсионными фондами в эти дни в США акций составит около $26 млрд. «Сентябрь был непростым для большинства классов активов, но в относительном отношении дела США шли лучше, чем у их международных конкурентов», — написали аналитики Credit Suisse в своем отчете.

Это плохие новости для всех, кто надеялся, что покупка пенсионных фондов поддержит американские акции, как это уже случалось ранее. Да и сама сумма вложений на этот раз не так велика, как бывало. Согласно оценкам JPMorgan Chase & Co, ребалансировки, проведенные крупнейшими в мире управляющими капиталом, давали рынку акций $250 млрд в июне и $230 млрд в марте.

«Двойное снижение акций и облигаций США в этом квартале ослабит общий рыночный эффект перебалансировки инвесторов по сравнению с предыдущими периодами, учитывая, что распределение, вероятно, будет стабильным, — цитировало агентство Reuters главного стратега глобального рынка JPMorgan Марко Колановича. — Акции отстают от облигаций и других активов, например, альтернативных, поэтому возможен отскок акций на 1-2%, учитывая текущую низкую ликвидность».

И все же для европейского рынка это оказалось неплохой поддержкой на фоне практически непрерывного оттока средств инвесторов из европейских акций, идущего с февраля. По итогам дня германский DAX вырос на 1,16%, французский CAC 40 — на 1,51%, а итальянский FTSE MIB — на 1,45%. Общеевропейский STOXX 600 прибавил 1,3%.

Выросли и американские облигации. А вот основные фондовые индексы США, хотя в первой половине дня и отскакивали (Nasdaq, например, рос на 1,4%), к вечеру находились в «красной зоне». И Dow уже обновлял минимум с 2020 года. Так что все прошло, как по нотам.