Число созданных резидентами рабочих мест в ОЭЗ Москвы достигло почти 9 тысяч - Ефимов

Более 700 новых рабочие места были открыты в первом полугодии 2022 года, таким образом их общее число достигло почти 9 тысяч мест. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня резидентами особой экономической зоны столицы являются 90 высокотехнологичных компаний. В первой половине 2022 года они создали для города более 700 новых рабочих мест, а за все время деятельности в ОЭЗ «Технополис Москва» – почти девять тысяч. Общее число сотрудников, работающих на территории особой экономической зоны, превысило 12 тысяч», – рассказал Ефимов.

Резиденты пяти площадок особой экономической зоны столицы создают современную электронику и радиоаппаратуру, медицинское и IT-оборудование, новые композитные материалы, энергоэффективные решения и собственное программное обеспечение.

«Больше всего новых рабочих мест в первой половине 2022 года обеспечили компании, занятые в отрасли микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации. Сейчас 31 резидент особой экономической зоны относится к этой сфере. За полгода эти предприятия создали 298 новых рабочих мест для горожан», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Новые рабочие места в ОЭЗ появляются в том числе благодаря экономическим преференциям для резидентов, добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. Компании избавлены от необходимости платить налоги на имущество, землю и транспорт. Ставка налога на прибыль для предприятий составляет всего два процента.