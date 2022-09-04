Делягин назвал причину замедления роста цен

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин считает, что откат цен назад, наблюдаемый сейчас в России, происходит за счет ограниченной покупательной способности населения. Своим мнением он поделился в эфире Общественной службы новостей.

Статья по теме: Зампред экспертного совета ЦБ рассказал, как управлять семейным бюджетом

«Существует способ борьбы с инфляцией путем обеднения населения. Если у людей совсем не будет денег, то цены будут расти крайне умеренно, потому что они будут расти только в меру увеличения издержек. То замедление роста цен, которое мы наблюдаем прямо сейчас и даже дефляцию, которая идет на доли процентов по официальным данным – это и есть торможение инфляции костьми населения», — рассказал Делягин.

Экономист считает, что государству необходимо ограничить произвол монополий и ввести лимит на торговую маржу, чтобы разница между ценой на машину в автосалоне и ценой производителя или импортера была не более 15%. После этого и стоимость автомобилей, по его мнению, упадет на 20%.

«Это касается всей экономики – если мы ограничиваем произвол монополий, мы снижаем масштаб цен и получаем деловые возможности», — подчеркнул специалист.

