Конашенков рассказал об успехах спецоперации за прошедшие сутки

За сутки боевых действий на Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре американских БМП «Брэдли»,10 других боевых бронированных машин, пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих. В районе Романовки Николаевской области российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населенного пункта Краматорск ДНР. Ликвидировано более 120-ти украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

Также, по его словам, в результате ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в Харьковской области и в Адамовке ДНР было ликвидировано 110 боевиков. А после ударов по двум пунктам дислокации в районе Курахово ДНР уничтожено около 50 иностранных наемников.

По данным Минобороны, за сутки были поражены четыре пункта управления, а также 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189-ти районах, уничтожены три склада боеприпасов. Российские средства ПВО сбили пять украинсих беспилотников, перехватили три американские противорадиолокационные ракеты «HARM» и семь снарядов РСЗО в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре – HIMARS и три – «Ольха».

В Минобороны также сообщили о восьми беспилотниках с подвесными боеприпасами, направлявшихся для нанесения ударов по территории Запорожской АЭС. Их блокировали российские средства РЭБ, после чего был «осуществлен принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции». Радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме, подчеркнул Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 287 самолетов, 151 вертолет, 1872 беспилотных летательных аппарата, 372 зенитных ракетных комплекса, 4804 танка и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3367 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5276 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил представитель Минобороны.

