Медведев скабрезным анекдотом ответил на заявление Шольца

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что больше не считает Россию надежным поставщиком топлива. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поиронизировал по этому поводу в своем Telegram-канале, назвав Германию врагом России и упомянув хорошо известный россиянам анекдот про Вовочку.

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«Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил. Иными словами, объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как ВРАГ РОССИИ. И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: "И они еще ругаются, что я ковырялся в носу…"», — написал Медведев.

Ранее Шольц на совместной пресс-конференции с председателями партий СДПГ, СвДП и «Зелеными» заявил, что «Россия стала нарушителем контрактов и уже долго не выполняет свои обязательства по ним». То, что всегда было во времена холодной войны, сейчас, по его словам, больше не действует, а следовательно, «Россия больше не является надежным партнером в поставках энергоносителей».

