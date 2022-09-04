Мишустин перечислил задачи, которые стоят перед нефтяниками и газовиками

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил нефтяников и газовиков России с профессиональным праздником, подчеркнув, что эта отрасль демонстрирует устойчивый рост и обеспечивает энергетическую безопасность страны. При этом он указал на необходимость дальнейшей газификации регионов, увеличения производства СПГ и развития сопутствующей инфраструктуры, передает пресс-служба правительства.

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«Сегодня перед нефтяниками и газовиками стоят масштабные задачи. Необходимо поддерживать набранные темпы развития, а также расширять газификацию регионов, реализовывать проекты в нефтегазохимии, создавать производства сжиженного природного газа, повышать спрос, искать новые рынки сбыта. Особое внимание уделять развитию транспортной инфраструктуры, строительству современных газо- и нефтепроводов, портовых мощностей и перевалочных баз, а также осуществлению экологического мониторинга, контролю за состоянием окружающей среды», — говорится в поздравлении Мишустина.

Ранее председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности подчеркнул, что финансовые результаты работы компании за 2022 год будет существенно выше, чем в 2021 году.

«Итоги работы за первое полугодие очень-очень-очень хорошие, и дивиденды будут выплачены рекордные. И, конечно же, такой финансовый результат позволяет нам говорить о том, что мы с вами надежно обеспечены денежным потоком для реализации наших стратегических инвестиционных проектов», — заявил Миллер.

Главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин в своем поздравлении отметил, что нефтегазовая промышленность «постоянно наращивают уровни добычи и производства топливно-энергетических ресурсов, обеспечивая тем самым как внутренние потребности страны в энергоресурсах, так и выполнение экспортных обязательств».

