Населению Германии задали цель по снижению затрат на отопление

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятор) Клаус Мюллер предупредил население о приближении отопительного сезона и призвал граждан экономить до 20% энергии. Также он сообщил, что Германии удалось досрочно заполнить свои газохранилища на 85%, передает ТАСС.

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«Сейчас после жесткой экономии в промышленности многое зависит от нашего частного поведения в том, что касается отопления», — заявил Мюллер.

Ранее в ФРГ определили новые меры по экономии энергии в зимний период, которые позволят сократить потребление газа на 2-2,5%. Речь идет о снижении уровня отопления в офисах и общественных учреждениях с 20 до 19 градусов, отключении наружной подсветки в ночное время и о запрете владельцам магазинов надолго держать двери открытыми.

Кроме того, власти Германии обязали операторов заполнить подземные хранилища газа: к 1 октября — до 85%, к 1 ноября — до 95%.

«Германия, заполнив свои газохранилища на 85,02% уже 2 сентября, достигла цели, поставленной на октябрь», — подчеркнул Мюллер.

