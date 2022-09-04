Назван общий фактор многих психических расстройств

Тревога, аутизм, шизофрения и синдром Туретта имеют свои отличительные характеристики, но одним из факторов, связывающих эти и большинство других психических расстройств, является нарушение циркадного ритма — биологических часов человека, задающих ритм всем жизненно важным процессам в организме. К такому выводу пришла группа исследователей в области неврологии, фармацевтики, нейробиологии и биоинформатики из Калифорнийского университета. В их статье, опубликованной в журнале Nature Translational Psychiatry, говорится что исследование этого явления на молекулярном уровне может стать ключом к открытию более эффективных методов лечения.

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«Циркадные ритмы играют фундаментальную роль во всех биологических системах на всех уровнях, от молекул до популяций. Наш анализ показал, что нарушение циркадного ритма является фактором, который широко перекрывает весь спектр психических расстройств», — пояснил старший автор исследования, заслуженный профессор UCI Пьер Бальди.

Ведущий автор, нейробиолог и профессор кафедры фармацевтических наук UCI Амаль Алачкар отметил, что контрольный признак нарушения циркадного ритма — проблемы со сном — присутствовал при каждом исследуемом психическом расстройстве. Он подчеркнул, что хотя внимание ученых было сосредоточено на аутизме, СДВГ и биполярном расстройстве, есть все основания утверждать, что сделанные выводы могут распространяться также на обсессивно-компульсивное расстройство, нервную анорексию, нервную булимию, пищевую зависимость и болезнь Паркинсона.

Нерешенным для ученых остался вопрос причинно-следственной связи между циркадными ритмами и психическими расстройствами: является ли нарушение ритмов ключевым фактором в происхождении и начале этих заболеваний или это самоусиливающийся симптом в прогрессировании болезни? Для этого они планируют изучить циркадные ритмы на молекулярном уровне с использованием транскриптомных (экспрессия генов) и метаболических технологий на моделях мышей.

