Патриарх Кирилл сообщил, чем в России можно оправдать богатство

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал богатых людей в России делиться своими средствами с нуждающимися, потому что в противном случае — это «путь в ад». Об этом предстоятель РПЦ сказал в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя, передает ТАСС.

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«Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим — тем, кто нуждается, тем, кто страдает, — тогда обладание богатством становится оправданным. Вот дай бог, чтобы наши богатые люди, родившиеся в православной стране, многие из которых так или иначе связаны с церковью, всегда помнили, что оправдание богатству здесь, на земле, выражается в том, что люди перестают тебе завидовать, люди перестают тебя видеть врагом, но и "в будущем веке" это богатство может обратиться во благо, если оно здесь служит благу других людей», — заявил патриарх.

Он также добавил, что Господь будет помогать увеличивать материальные возможности тем, кто использует их для помощи другим людям, особенно находящимся в критической жизненной ситуации. Если же человек «из большого количества денег не может помочь другому — это путь в ад, и говорить тут не о чем».

Предстоятель РПЦ также отметил, что «чем больше у человека денег, тем больше ответственности за его земное существование».

