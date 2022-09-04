Посол США в РФ покинул Москву

Посол США в РФ Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. Его обязанности до прибытия преемника будет исполнять замглавы миссии США в РФ Элизабет Руд, сообщается на сайте американского диппредставительства в России.

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«После отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США», — говорится в сообщении посольства.

Там также уточнили, что Салливан проработал в России почти три года, он был назначен послом в декабре 2019 года.

По данным диписточника ТАСС, Вашингтон готовит смену посла, о понижении уровня диппредставительства США в России речь не идет.