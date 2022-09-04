Россияне массово устремились в турпоходы этим летом

По данным МЧС и Минприроды, этим летом значительно выросло количество россиян, отправившихся в туристические походы, сообщает РБК. Эксперты объясняют это сокращением возможностей выезда за рубеж и появлением более комфортных средств размещения.

Статья по теме: Сложный маршрут становится проще для туриста

«Летом 2020 года на туристических маршрутах зарегистрировались более 6 тыс. групп туристов численностью больше 54,5 тыс. человек. Летом 2021 года было зарегистрировано более 11 тыс. туристических групп численностью 123,5 тыс. человек. Этим летом на туристические маршруты вышли уже 12 тыс. групп общей численностью почти 152 тыс. человек — на 23% больше, чем летом 2021 года и почти втрое больше, чем в 2020-ом», — сообщили в МЧС.

Из статистики ведомства также следует, что увеличилось и число детей в составе туристических групп. Если летом 2020 года их было 10 тысяч, то в 2021-ом — уже 39,5 тысяч, а летом 2022 года — почти 54 тысячи.

Рост числа туристов зафиксировали и заповедники. По данным Минприроды, за семь месяцев Сочинский национальный парк посетили 303,3 тыс. туристов — на треть больше, чем в январе-июле прошлого года. В Кавказском заповеднике побывало на треть больше посетителей (88,7 тыс.) На Байкал в этом году приехали 41,9 тыс. человек — на 13% больше, чем годом ранее. Оттток отдыхающих зафиксировал только Катунский заповедник — там побывали на 28% меньше туристов — всего 2,3 тыс. человек.

«Среди основных причин роста популярности экологического туризма — сокращение возможностей выезда за рубеж: люди пошли в походы, которые долго откладывали», — считает руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по приключенческому туризму Вадим Мамонтов.

На рост турпотока, по его мнению, повлияли также COVID-ограничения, а дополнительным стимулом послужило появление более комфортных средств размещений — глэмпингов — «гламурного кемпинга», который совмещает удобства гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. По данным РСТ, количество людей, которые выбрали приключенческий туризм с такими комфортными условиями, в прошлом году увеличилось вдвое по сравнению с 2020 годом, а этим летом — еще на 50% относительно лета 2021-го.