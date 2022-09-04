Северный дублер Кутузовского проспекта обеспечат необходимым финансированием - Владислав Овчинский

Завершение строительства Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) в Москве будет профинансировано. Для этого концессионер разместил на Московской бирже облигации на 55 миллиардов рублей. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Акционерное общество “Новая концессионная компания” разместило на Московской бирже облигации на 55 миллиардов рублей. Это позволит профинансировать проект до полного завершения строительства и ввода в платную эксплуатацию. В настоящее время дорога готова на 44%, строительство ведется по всей протяженности будущей трассы», - рассказал Овчинский.

Ставки первого и второго купонов установили на уровне 1,4% годовых. Ставка третьего, четвертого и пятого купонов определена в размере 4% годовых.

Привлечь необходимое финансирование было крайне важным для своевременной реализации проекта, отметил директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев.

«В качестве концессионера наша компания активно ведет инвестиционную фазу создания автомобильной дороги. С учетом размещения облигаций и текущего состояния строительной готовности проекта, мы уверены, что выдержим плановый, согласованный с городом срок ввода в эксплуатацию дублера», - отметил Янев.