Специалист объяснил, почему прежние советы по зарядке смартфона уже не работают

Многие россияне по-прежнему следуют советам 10-летней давности, которые якобы помогают продлить срок службы аккумулятора смартфона. Однако в современных устройствах принцип разрядить, а потом зарядить «до упора» уже не действует, рассказал агентству «Прайм» старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

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«От продавцов-консультантов часто можно услышать совет, что для правильного использования аккумулятора телефона необходимо его сначала "в ноль" разрядить, потом "до упора" зарядить и снова разрядить. Этот совет применим к никелевым аккумуляторам, которые раньше (более 10 лет назад) использовались в телефонах повсеместно», — рассказал Кузьменко.

Сейчас, по его словам, в большинстве смартфонов стоят литий-ионные аккумуляторы. И для того, чтобы они служили долго, необходимо стараться держать уровень заряда от 20% до 80%, и не стараться разряжать устройство, а потом полностью заряжать.

Эксперт также добавил, что не нужно ставить устройство на зарядку на всю ночь, потому что после полной зарядки оно продолжит получать энергию, как только уровень заряда опустится до 99%. Это в конечном итоге сократит срок службы аккумулятора. Кроме того, имеется потенциальная угроза возгорания в случае, если контроллер заряда выйдет из строя и энергия без ограничений направится в батарею.

Кузьменко также развеял миф о том, что якобы нельзя использовать для зарядки телефона «неродной» провод или адаптер.

«Нужно смотреть на выходные значения вольт и ампер. В том случае, если старый адаптер имеет одинаковые значения или они ниже, то использовать его можно. Если же у старого адаптера выходная мощность вольт и ампер выше, необходимо ознакомиться с характеристиками смартфона и понять, в допустимых ли рамках мощность этого адаптера», — отметил специалист.

