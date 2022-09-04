Специалист Роскосмоса рассказал о проблемах, грозящих МКС в случае ухода россиян

Российские космические корабли периодически корректируют орбиту Международной космической станции (МКС), и без участия в этой работе грузовых «Прогрессов» западные партнеры смогут продержаться на станции не более полугода. Начальник отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаил Муртазин, под руководством которого планируется каждый маневр коррекции орбиты МКС, в интервью журналу «Русский космос» рассказал, почему без участия российских кораблей даже затопить станцию будет невозможно.

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«Текущая средняя высота орбиты МКС – 416 км. Но орбитальная станция не может оставаться на ней постоянно – она все время понемногу снижается. Ее "тормозит" трение о верхние слои атмосферы Земли, пусть и разреженные, сквозь которые она несется со скоростью 7.6 км/сек. Поэтому МКС регулярно приходится приподнимать», — рассказал Муртазин.

Он пояснил, что если нужно поднять орбиту, то двигатели российских космических «грузовиков» типа «Прогресс», пристыкованных к агрегатному отсеку модуля «Звезда», выдают импульсы в направлении «на разгон». Бывает также, что МКС нужно «притормозить», чтобы уклониться от «космического мусора», тогда импульс дается в обратном направлении. Коррекции делаются и при подготовке к сближению с прибывающим «Союзом».

«При выполнении американским грузовиком Cygnus тестовой коррекции в июне величиной 0,3 м/с дополнительно потребовалось включать наши двигатели. Шесть метров в секунду в год мало для поддержания орбиты. То есть станция будет опускаться быстрее, чем Cygnus’ы будут ее поднимать. Они, конечно, продлят полет МКС при отсутствии "Прогрессов", но ненадолго, всего лишь на полгода или чуть больше», — считает баллистик.

Корабли Dragon от SpaceX, по его словам, могут дать нужную, очень большую тягу в несколько тонн через большие двигатели при аварии на выведении. Но использовать эти двигатели для поддержания орбиты, по словам российского специалиста, нельзя, так как большая тяга «разорвет» конструкцию МКС.

«Для затопления станции понадобится выдать не менее 20 м/с для заключительного импульса и примерно столько же для формирования предспусковой орбиты, то есть потребуется, как минимум, 6–6.5 тонн топлива. Теоретически это топливо есть в баках модуля "Заря". Но МКС построена так, что "выработать" это топливо можно либо через двигатели "Звезды", либо через двигатели пристыкованных к станции "Прогрессов". А для этой операции потребуются три "грузовика". Если их в распоряжении не будет, это неизбежно означает неконтролируемое падение обломков 400-тонной станции», — предупредил Муртазин.