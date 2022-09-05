Акции дня: бумаги «Новатэка» дали газу

Бумаги газовой компании «Новатэк» завершили торги, показав рост, по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 5 сентября. За день бумаги прибавили в цене +4,20% до 1197 рублей за акцию.

Интерес к акциям усилился после слов президента РФ Владимира Путина о финансовых показателях компании, которые, по прогнозам, будут хорошими, и глава государства надеется, что «Новатэк» «внесет свой вклад и в решение острых проблем в регионах, где она работает». Также президент распорядился разрешить «дочке» «Новатэка» приобрести у TotalEnergies долю в совместном предприятии «Тернефтегаз». Помимо этого, в конце августа совет директоров компании рекомендовал выплату дивидендов в размере 45 рублей на акцию, что является дополнительным стимулом для трейдеров к покупке бумаг.

«"Новатэк" "бежит" от санкций. Помогает заключение контрактов с бизнесом дружественных стран, выход из СП с фирмами ЕС, а также развитие внутреннего рынка. Рост цен на газ в Европе обеспечит рост выручки. Негативно на компании могут сказаться риски ценовых потолков на энергоносители РФ», - считают аналитики InvestFuture.

Индекс Мосбиржи к концу поднялся на +0,69% до 2488,44 пунктов. Индекс РТС вырос на +0,25% до 1287,78 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:06 мск составила 95,23 долларов за баррель (+2,38%). Российская валюта слабела – 60,87 руб. за доллар.