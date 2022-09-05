Биржевые цены на газ в Европе приблизились к $2900 за тысячу кубометров

Цена газа растет на 30% на фоне полной остановки трубопровода «Северный поток» и в связи с сообщением «Газпрома» о невозможности возобновить работу магистрали из-за утечки масла на оборудовании. Стоимость октябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures с началом торгов 5 августа выросла до $2853 за тысячу кубометров (€279 за 1 МВтч).

Работа «Северного потока» была приостановлена для техобслуживания единственного на данный момент газоперекачивающего агрегата 31 августа, как изначально сообщалось, на трое суток. Подача газа должна была возобновиться 2 сентября, однако в последний момент «Газпром» сообщил об обнаружении на оборудовании утечки масла и заявил, что до ее устранения магистраль запущена не будет.

В российском холдинге пояснили, что в соответствии с предписаниями компании Siemens полное устранение утечки масла на агрегате возможно лишь в условиях специализированного ремонтного предприятия в Монреале, и напомнили, что Канада ввела в отношении «Газпрома» санкции. «Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале газового гиганта.

В Siemens Energy между тем сообщили, что не видят технической причины для остановки «Северного потока», передает РБК. «Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это рутинная процедура при ремонтных работах. В прошлом возникновение такого типа утечек не приводило к остановке», — цитирует агентство сообщение компании. В Siemens Energy заявили о готовности к техническим работам.

Сейчас транзит российского газа в Западную Европу производится через территорию Украины, причем поставки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» осуществляются в прежних объемах: согласно информации сайта «Оператора ГТС Украины», заявка для «Суджи» на 5 сентября составляет 42,4 млн кубометров, что примерно соответствует уровню конца мая. ГИС «Сохрановка» не задействована, поскольку Киев отклоняет заявку «Газпрома».