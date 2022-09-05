Британцы как всегда поехали против хода

Как сообщила в понедельник Calastone, расположенные в Великобритании инвесторы вывели из фондов акций 1,93 млрд фунтов стерлингов ($2,23 млрд). Тем самым побиты рекорды по чистому оттоку средств, поставленные после голосования по Brexit в июне и июле 2016 года (£1,54 млрд и £1,56 млрд соответственно).

Глобальная сеть Calastone обеспечивает транзакции более 1700 ведущих мировых финансовых организаций. Через нее проходит более двух третей денежных потоков фондов в Великобритании. Данные о притоке-оттоке средств из них Calastone отслеживает с января 2015 года.

Основная часть продаж британцев пришлась на пик «медвежьего ралли» мировых фондовых рынков, продолжавшегося примерно с середины июля до середины августа. Всего за это время из фондов акций ушло £2,33 млрд, причем с 1 по 17 августа — £2,08 млрд.

Это заметно отличается от поведения других инвесторов. Так, согласно данным Refinitiv Lipper, почти в те же дни (с 3 по 17 августа) мировые инвесторы активно несли деньги на рынок — как в фонды акций, так и в фонды облигаций. Публика вообще обычно склонна покупать то, что уверенно росло какое-то время.

Но британские инвесторы показали, что это не всегда так. Даже фонды акций развивающихся рынков, ранее в 2022 году показывавшие приток из-за высокого веса нефтяных компаний, столкнулись с оттоком средств британцев. Их деньги уходили из всех регионов мира, при этом рекордные объемы продаж зафиксированы в фондах Северной Америки (£426 млн) и Азиатско-Тихоокеанского региона (£234 млн).

Из европейских акций ушло £419 млн — шестой по размеру месячный отток за всю историю наблюдений. Но это объяснимо даже на фоне ралли. Ситуация вокруг Украины, энергетический кризис, взлет инфляции, перспектива быстрого ужесточения денежно-кредитной политики и последующей рецессии — все это снижает привлекательность акций Европы. По данным EPFR, отток средств мировых инвесторов из них идет уже 29 недель подряд.

В остальном все это может показаться примером успешного тайминга. Акции были сброшены очень выгодно — практически на пике. И как раз после рекордного оттока случился обвал котировок. Более того: как отметила Calastone, когда цены на акции упали во второй половине августа, британские инвесторы «сидели сложа руки» и даже увеличивали активы. В результате по итогам месяца отток был меньше, чем за первую его половину.

И все же это отнюдь не пример удачной игры. Хотя, возможно, кто-то из британцев и впрямь ловил удобное время, сама продажа была обусловлена факторами, лежащими за пределами рынка акций. В Великобритании те проблемы, что есть в Европе, тоже присутствуют, но зачастую масштабнее, а главное — они стали заметны раньше.

Инфляция здесь быстро растет с весны 2021 года. В июле она достигла 10,1%, а к зиме, по расчетам Банка Англии, составит 13,3%. Goldman Sachs вообще ждет ее в следующем году на отметке 22%. И это при том, что подъем ставки здесь начат еще в прошлом году.

Энергетический кризис и инфляция больно били по уровню жизни еще весной, став одной из причин политического кризиса. Уже осенью, согласно прогнозу того же Банка Англии, цены на энергию ввергнут экономику Великобритании в продолжительную рецессию.

Это отражается как на общем отношении к акциям компаний из королевства, так и на поведении британских инвесторов. По финансовому положению последних такая ситуация бьет непосредственно. Когда то, что происходит сейчас и ожидается в будущем в экономике, уже называют «самым глубоким снижением уровня жизни за столетие», многим — не до инвестиций.

И именно фонды, ориентированные на Великобританию, пострадали в августе от британцев больше всего. Они потеряли £759 млн — это пятый по размеру месячный отток за всю историю наблюдений. Но это лишь часть картины — все четыре остальных случая тоже пришлись на 2022 год. Британские инвесторы забирают деньги из фондов, ориентированных на внутренний рынок, рекордные 15 месяцев подряд. Им просто не хватает свободных средств. Но и высокими ценами акций они при случае, конечно, пользуются.

«Попытка угадать точный момент для сделки зачастую бывает плохой идеей, но на этот раз британские инвесторы могли сыграть вслепую, просто прыгнув с корабля как раз тогда, когда “медвежье ралли” достигло своего пика», — считает глава отдела глобальных рынков Calastone Эдвард Глин.