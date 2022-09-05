Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в августе оказались выше прогноза

Минфин РФ сообщил, что фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам августа оказался на 85,9 млрд рублей больше прогнозного показателя (359,5 млрд рублей). В сентябре федеральный бюджет, по оценкам министерства, должен получить более 403 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

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«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2022 года составило 85,9 млрд руб. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +489,3 млрд рублей», — уточнили в пресс-службе министерства финансов РФ.

В сентябре, по прогнозам ведомства, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере +403,4 млрд рублей.

В Минфине также отметили, что на эти средства не будут осуществляться закупки валюты и золота в связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил.

