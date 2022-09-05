МИД РФ сообщил о двух погибших в ходе теракта в Афганистане сотрудниках российской дипмиссии

Жертвами взрыва у посольства РФ в столице Афганистана стали два сотрудника российской дипмиссии.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«5 сентября в 10.50 по кабульскому времени (09:20 по московскому — прим. ред.) в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», — указывается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что российское посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование.

Ранее сообщалось, что террорист-смертник хотел взорвать себя в толпе возле посольства России. Охранники дипмиссии открыли по нему огонь, произошел взрыв.

Ни одна из действующих в Афганистане вооруженных группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт, пишет «Интерфакс».