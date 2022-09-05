Двое россиян могли пострадать при взрыве у посольства РФ в Кабуле

При взрыве у посольства России в Кабуле погибли или пострадали от 15 до 20 человек.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«От 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва», — рассказал собеседник агентства. По его словам, в числе пострадавших двое россиян — дипломат и охранник дипмиссии.

Уточняется, что взрыв прогремел в тот момент, когда российский дипломат вышел, чтобы объявить имена претендентов на получение визы.

По информации Al Arabiya, взрыв совершил террорист-смертник.

Как пишет Reuters со ссылкой на полицию, его застрелила охрана посольства. Агентство сообщает о двух погибших и 11 раненых.