Брюссель планирует ограничить цены на газ

Цены на газ 5 сентября взлетели более чем на 30% после решения «Газпрома» отложить возобновление работы газопровода «Северный поток 1» на неопределенное время. Энергетический кризис довел евро до паритета с американским долларов. Сейчас за единую европейскую валюту впервые с 2002 года дают даже не целый доллар, а всего лишь 99 американских центов. Чехия, которая на ротационной основе председательствует во второй половине 2022 года в Евросоюзе, созывает в пятницу, 8 сентября, внеочередную встречу европейских министров энергетики. Они обсудят список безотлагательных мер борьбы с ростом цен.

Европа, пишет Bloomberg, пытается остановить переход энергетического кризиса в социальный и даже финансовый кризисы. Финляндия и Швеция в минувшие выходные объявили об усилении ликвидности своих коммунальных компаний на фоне опасений возникновения катастрофической ситуации, схожей с банкротством банка Lehman Brothers, которое спровоцировало финансовый кризис в 2008 году.

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Европейские лидеры уже не один месяц пытаются без особых успехов бороться с последствиями сокращений поставок российского газа. К снижению поставок в общей сложности до 20% пропускной способности газопровода «Северный поток 1» в Европе уже привыкли, но последнее решение «Газпрома» привело к самому настоящему кризису. Первыми на него из-за разницы во времени, как обычно, отреагировали в Азии. Азиатские компании резко активизировали поиски сжиженного газа для наполнения хранилищ в преддверии зимы. Это еще больше обострит конкуренцию, что, в свою очередь, еще больше обострит ситуацию в Европе.

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Больше всего от закрытия на неопределенный срок «Северного потока 1» страдает Германия. 4 сентября канцлер Шольц оптимистично заявил немцам, что накопленных запасов газа хватит для того, чтобы перезимовать, и объявил о 65-миллиардном пакете помощи населению и промышленности, кстати, уже третьем за последние полгода. Обращает на себя внимание обещание канцлера ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний, который, кстати, уже принят в Италии и Великобритании.

Десятки тысяч чехов вышли на улицы Праги с требованием отставки правительства, которое неспособно остановить рост цен на электроэнергию. Акции протеста, прошедшие и в ряде других европейских стран, обещают Брюсселю жаркую в переносном смысле этого слова осень.

«Очевидно, что предстоящий отопительный сезон проверит европейский энергетический рынок на прочность,- говорится в разработанном чешскими энергетиками и политиками ко встрече министров энергетики плане действий.- Решающее значение будет иметь анализ событий на рынке и определение возможных мер по борьбе с высокими ценами на электричество, которые подгоняют высокие цены на газ».

Среди предлагаемых главным энергетикам мер сокращение спроса на электроэнергию и ценовые ограничения на возобновляемые источники энергии, атомную энергию и уголь. Прага планирует предложить похожие меры в секторе производства электроэнергии.

Для ослабления зависимости цен на электричество от цен на газ предлагается временно ввести ограничения цен на газ, который используется для производства электроэнергии, и также на российский газ.

Для усиления ликвидности на рынке предлагается открыть общеевропейскую кредитную линию для участников рынка, столкнувшихся с трудностями; временно запретить торговлю энергетическими деривативами на континенте, а также ввести автоматические изменения потолка цен.

Прага предлагает изучить возможность использовать европейский рынок углеродных квот для борьбы с высокими ценами на электричество и как можно быстрее обсудить и одобрить предложение Еврокомиссии продавать отдельные квоты за пределами рынка и держать их в резерве.

Планируемая интервенция должны быть спланирована таким образом, чтобы избежать увеличения потребления газа и не поставить под угрозу усилия по снижению спроса на газ.