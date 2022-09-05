Газовый кризис в Европе придал силы российским акциям

Российский рынок акций попытался было сегодня уйти в коррекцию после 6 дней непрерывного роста. Однако зародившийся в начале дня нисходящий тренд не получил поддержи со стороны основной массы инвесторов, и после обода покупки усилились.

Улучшению рыночного сантимента способствовала, прежде всего, ситуация на рынке энергоносителей. После объявления в пятницу вечером о приостановке на неопределенный срок работы «Северного потока», цены на газ в Европе в моменте росли более чем на 30%.

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Если «Газпром» не возобновит поставки хотя бы в незначительных объемах по этому маршруту, то аналитики ждут ухода цен на газ выше 4 тысяч долларов за тысячу кубов. Как альтернатива газу, увеличится потребление тяжелых нефтепродуктов для выработки электроэнергии, что и вызвало сегодняшний рост цен на нефть.

Кроме того, ОПЕК+ принял решение сократить добычу нефти с октября на 100 тыс баррелей в сутки. Никакого прямого влияния на рынок это не окажет, поскольку картель и так добывает меньше, чем мог бы согласно собственным квотам. Однако психологическое давление имеет место, так как данное действие подчеркнуло решимость участников соглашения не допускать снижения цен. В результате, к закрытию российских торгов нефть подорожала на 3% до чуть менее 96 долларов за баррель.

Впрочем, рост цен на углеводороды уже не оказывает поддержки акциям «Газпрома» из-за резкого снижения объемов поставок в самый маржинальный регион — Европу.

У крупнейшего российского производителя сжиженного природного газа «Новатэк» столь острых проблем со сбытом нет. Поэтому его бумаги будут более резко реагировать на удорожание газа. Сегодня капитализация компании выросла на 4,2%. При этом акции компании вышли вверх из почти двухнедельного боковика, тем самым обещая продолжить рост.

После коррекции начали подбирать акции «Лукойла» (+1,4%). «Роснефть» закрыла день без изменений.

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Проблемы с энергоресурсами в ЕС приводят к увеличению использования угля и росту на на него. Поэтому акции «Распадской» (+5,4%) и «Мечела» (+4,3%) были сегодня в числе лидеров роста.

Выплавка стали, алюминия и других металлов в Европе становится нерентабельной в условиях кратного роста цен на электроэнергию и рисков отключения промышленных предприятия «от розетки». В связи с этим постоянно нарастает спрос на акции российских металлургов. Трейдеры ожидают, что очень скоро их продукция окольными путями пойдет в Европу.

Аутсайдерами сегодняшнего дня стали акции Сбера, подешевевшие на 1,95%. Акции скорректировались после более чем 4-процентного роста в пятницу. Одним из поводов для фиксации прибыли станов новости об окончании конвертации АДР Сбера в акции. Есть опасения, что в ближайшие дни навес продавцов в этой бумаге может увеличиться.

Однако акции крупнейшего российского банка обещают возобновить рост. В частности, сегодня банк сообщил о том, что объем выдач потребительских кредитов в августе стал максимальным с начала года. Портфель розничных кредитов банка с начала года вырос на 5%.

В числе лидеров снижения с потерей в 1% закрылись акции «Аэрофлота».

«Вновь отмечаем тот факт, что лидеры пятничных торгов в лице Сбербанка и "Аэрофлота" подвергаются продажам. То есть рынок продолжает торговать краткосрочные идеи, фиксируя прибыль при первой возможности», — отметил в комментарии «Эксперту» ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

В целом же Индекс Мосбиржи вырос по итогам дня на 0,7%. Перекупленность рынка высока, и коррекция просто необходима.

Курс рубля снизился к доллару на 0,5%. Одной из причин этого стали опасения сокращения притока валюты в страну из-за снижения объема газовой выручки. Однако техническая картина по паре доллар-рубль остается неизменной: боковик с границами 60-61 остается в силе.