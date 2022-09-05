Берлин выделит на помощь немцам и бизнесу 65 млрд евро

4 сентября канцлер Шольц рассказал о том, как его правительство планирует помогать немецким гражданам и бизнесу пережить энергетический кризис. На смягчение последствий очень высоких цен на газ и электроэнергию Берлин собирается выделить 65 млрд евро. Это будет уже третий пакет помощи, размер двух предыдущих составил 30 млрд евро, вместе взятых. Одновременно правительство хочет провести реформы на энергетическом рынке и ввести, в первую очередь, налог на сверхприбыли энергетических компаний.

«Мы проживем эту зиму,- приводит оптимистичное заявление федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца издание Politico.- Отдельные производители (электроэнергии) просто пользуются сейчас ситуацией, при которой высокие цены на газ определяют высокие цены на электроэнергию, и зарабатывают на этом очень большие деньги. Мы полны решимости таким образом изменить правила на рынке, чтобы на нем больше не было сверхприбылей или чтобы они их не получали».

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Несмотря на то, что в Германии газ лишь частично используется для выработки электроэнергии, высокие цены на него спровоцировали стремительный рост и цен на электричество. Это привело к огромным доходам производителей электроэнергии из других источников: ветра, солнца и угля. Именно у них правительство намерено забирать сверхприбыль и направлять ее на помощь гражданам и бизнесу. Берлин планирует ввести потолок цен для тех участников электрического рынка, которые не платят высокие цены за газ. Еврокомиссия уже работает над идеей ввести такой потолок цен на общеевропейском уровне и рекомендует вводить его членам Евросоюза на национальном уровне. Налог на сверхприбыли энергетических компаний уже ввели Италия, а также Великобритания, которая из ЕС вышла, но которую, похоже, будут приглашать на саммиты, касающиеся общеевропейских вопросов и проблем.

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Ранее против введения налога на сверхприбыль в ФРГ выступал министр финансов Кристиан Линднер, лидер Свободной Демократической партии (FDP), входящей в правящую коалицию. Однако выступая вслед за Шольцем на той же пресс-конференции в Берлине, Лиднер поддержал введение нового налога. По его словам, это не налог в классическом понимании этого слова, а скорее интервенция на энергетический рынок с целью изменения правил на нем.

Говоря о помощи гражданам ФРГ, канцлер Шольц рассказал, что пенсионеры получат 300, а студенты – 200 евро. Он также пообещал расширить численность получающих льготы по оплате жилья с 700 тысяч человек до почти 2 миллионов. Снижаются взносы на социальное обеспечение для тех граждан Германии, чей месячный доход не превышает 2 тыс. евро, и одновременно повышаются выплаты на детей.

Одним из важных пунктов программы помощи является продление на неопределенный срок так называемого транспортного билета стоимостью 9 евро, позволявшего этим летом месяц ездить на автобусах, трамваях, метро и электричках. Действие этого билета, пользовавшегося большой популярностью у немцев, заканчивалось 31 августа, но правительство решило продлить срок его действия. Правда, всем 16 немецким землям еще предстоит согласовать свою долю в финансировании льготного транспортного билета. И к тому же цена самого билета вырастет. Власти еще не определились с точной суммой, но предполагается, что он будет стоить в интервале от 49 до 69 евро в месяц.

«Это (билет) - вопрос времени и переговоров между федеральным правительством и землями,- рассказал Омид Нурипур, сопредседатель партии «Союз90/Зеленые», которая входит в правящую коалицию и которую чаще называют просто «зеленые».- Мы надеемся, что быстро договоримся и введем билет стоимостью в районе 49 евро».

Главная ассоциация немецкого бизнеса, Федеральный союз немецкой промышленности (BDI), третьим пакетом помощи недовольна. Представители бизнеса разглядели в нем «существенные ошибки и пробелы», потому что основной акцент в нем делается на частные домохозяйства и потому что в нем предлагается, по их мнению, слишком мало помощи компаниям, которые тоже страдают от высоких цен на энергию.

«Промышленность ждет от правительства лучшей защиты интересов и практических нужд компаний во время нынешнего кризиса»,- говорится в заявлении президента BDI Зигфрида Руссвурма.