Госструктуры заставят стать более открытыми в соцсетях

Российское правительство заявило сегодня, что с 1 декабря 2022 года государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и судебные органы нашей страны будут обязаны создать и вести свои официальные аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

По сути, это означает официальное признание со стороны власти значимости и влияния новых медиа на умы и сердца людей. Между тем, ранее с точки зрения руководителей госструктур соцсети имели спорный статус, что отражалось на оценке значимости и, соответственно, финансировании такого рода проектов. Однако последние события, в том числе информационная война, развернутая против нашей страны после начала спецоперации на Украине, помогли ситуации измениться.

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Telegram благословения не получил

Госучреждения и организации начнут размещать во «ВКонтаке» и «Одноклассниках», как было заявлено, отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, а также актуальные контактные данные — адреса электронной почты и номера телефонов. Стоит отметить, что данная информация была обнародована в официальном Telegram-канале кабинета министров.

При этом непосредственно о мессенджере, ставшем в данном случае правительственной трибуной, речь не идет, что, впрочем, и не слишком удивительно. Ведь Telegram, фактическими владельцами которого являются основатель и бывший владелец «ВКонтакте» Павел Дуров и его брат Николай, хоть и является популярной в России информационной платформой, но контролируется ими через ряд юридических лиц, зарегистрированных в различных зарубежных странах, а «ВК» и «ОК», напротив, принадлежат российским корпорациям, аффилированным с властями страны.

Кроме того, история с блокировкой, а потом — разблокировкой «телеги» Роскомнадзором, а также его подход к модерации информации о происходящем на Украине, де-факто сводящейся к лояльному отношению ко всем сторонам конфликта, не добавляет мессенджеру вистов в глазах российских властей.

Стоит отметить, что буквально через полтора часа после заявления российских властей глава ДНР Денис Пушилин все в том же в Telegram опубликовал пост, в котором выразил поддержку решению правительства РФ, отметив, что соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» на данный момент являются одним из наиболее значимых каналов оперативного взаимодействия людьми.

«Такие же требования вводим и у нас в Республике. Большинство ведомств имеют аккаунты, но необходимо уделить повышенное внимание актуальности информации и оперативной коммуникации с пользователями соцсетей. Будем мониторить эту деятельность и делать выводы со всеми вытекающими последствиями о том, насколько эффективно используется этот канал взаимодействия с людьми», — написал Денис Пушилин.

Бабушкам ругаться матом не дадут

Эксперт в области IT и аналитик ФН «Финам» Леонид Делицын, комментируя решение правительства РФ, заявил «Эксперту», что, в общем-то, во всем мире сейчас должно было быть две социальных сети, принадлежащих холдингу, который признан в России экстремистской организацией.

«Рынок соцсетей – это не рынок шаурмы. Он монополизирован. И о конкуренции тут говорить бессмысленно. В Европе, например, помимо пары американских, существуют лишь нишевые профессиональные сети. Только в тех странах, которые закрывают свои рынки, есть собственные популярные проекты такого плана. Например, в Китае. В России же исторически так сложилось, что “Одноклассники” и “ВКонтакте” успели набрать популярность раньше, чем на наш рынок вышли проекты Цукерберга. При этом они оба также принадлежат одному владельцу — холдингу, который назывался Mail.ru Group, а потом сменил название на VK», — отметил он.

По мнению эксперта, российское государство, назвав обязательными для присутствия министерств, ведомств, федеральных агентств и служб, местных администраций, госкомпаний и судов, площадки «ОК» и «ВК», заботится о реальной посещаемости аккаунтов своих структур, так как зачастую многие их «владельцы, из тех, кто еще «не в сети», предпочли бы создать свои страницы там, где их будет видеть минимальное количество пользователей, поскольку модерировать соцсети и готовить для них контент — это серьезная работа.

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Между тем, те структуры, которые уже имеют представительства на виртуальных коммуникативных платформах, теперь будут просто обязаны работать над улучшением качества генерируемых постов. В первую очередь здесь стоит обратить внимание на то, чтобы их содержание становилось менее формальным. Общение с юзерами на чиновничьем языке в наше время вряд ли «прокатит». Но и в другую крайность, подменяя информативность красивыми картинками, уйти не получится.

«Перед госорганами встанет задача отвечать на, так сказать, жалобы трудящихся. И делать это придется так, чтобы было видно, что, действительно, сделано в ответ. Большие начальники смогут зайти и посмотреть и “тыкнуть пальцем” — мол, бабушка пожаловалась, а меры не были приняты. Иными словами, государство заставляет органы власти на разных уровнях становиться более открытыми и публичными», — констатировал Леонид Делицын.

«Я бы не назвал распоряжение правительства большим подарком для “ВКонтакте” и “Одноклассников”. Часть работы по модерации контента ляжет и на них. Даже, возможно, большая часть. Придется следить, чтобы условные бабушки не ругались матом и так далее. С другой стороны, холдинг VK получает от властей много других в хорошем смысле слова подарков, которые позволят ему укрепиться и выстоять в ближайшие непростые для экономики годы. Так что можно считать инициативу по обязательному размещению госстраниц в его проектах этакой общественной нагрузкой», — добавил аналитик.

«Картинками с котиками» ограничиться не выйдет

Собственник и генеральный директор агентства пропаганды коммуникаций HD Артель Анастасия Дюмулен отметила в комментарии «Эксперту», что решение российских властей о «прописке» госорганов в двух отечественных соцсетях будет означать увеличение числа тендеров и подрядов на рынке SMM, что, безусловно, интересно всей отрасли в непростой обстановке на рынке PR и рекламы.

«Важно понимать, что сегодня рынок непосредственно SMM услуг очень пёстрый, на котором можно встретить как больших профессионалов, так и начинающих эсэмэмщиков. Начинающие будут демпинговать и тем самым, за внешней привлекательностью дешёвых услуг будут таиться репутационные риски. А цель принятого правительством решения о ведении чиновниками и госорганами официальных аккаунтов — именно в создании честного и привлекательного образа власти и коммуникаций с обществом», — подчеркнула она.

Активизируется, пожалуй, и сегмент рынка труда в части найма работников на открывающиеся вакансии. «Стоит отметить, что SMM-специалистам, которые возьмутся за продвижение аккаунтов, потребуются также знания и навыки GR, понимание уровня общего политического фона, знания по информационной войне, необходимо быть вовлечённым в общественные проблемы. Так же и “владельцам” аккаунтов хочется пожелать ответственного подхода к подбору исполнителей, понимания, что сегодня СММ это целая наука и кропотливая работа, а не просто “картинки с котиками”, которые можно отдать знакомой девочке. Это серьёзный инструмент маркетинга и, как следствие, пропаганды», — заключила Анастасия Дюмулен.