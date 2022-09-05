Количество IT-решений для промышленников в «Банке технологий» Москвы выросло в три раза в августе

Промышленники Москвы получили доступ к 35 новым технологическим решениям в «Банке технологий» в августе, что в три раза больше показателей июля. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Столичные производители непрерывно совершенствуют бизнес-процессы на предприятиях. Цифровизация и автоматизация в промышленности – это не просто актуальный тренд, но и насущная необходимость для многих отраслей. Эффективные проекты с инновационными технологическими решениями промпредприятиям города может предложить московский “Банк технологий”. В августе онлайн-реестр пополнился 35 новыми решениями, что в три раза больше, чем месяцем ранее», – сказал Овчинский.

Как рассказал глава департамента, среди новых решений система видеонаблюдения с компьютерным зрением, диагностический шлюз для предрейсового медосмотра, умные планетарные сканеры для документов. Большая часть новых решений связана с системами производственного мониторинга. Все разработки окажут большую поддержку предприятиям в условиях санкций, уверены в мэрии.

В числе новинок видеонаблюдение, которое автоматически находит и классифицирует опасные ситуации и передает информацию оператору. Также промышленникам стал доступен диагностический шлюз для предрейсового медосмотра. Он позволяет дистанционно поговорить медосмотры, печатать направления в поликлинику и проводить мониторинг здоровья. Помимо этого среди разработок появились планетарные сканеры для документов, которые смогут оцифровывать документы без механического воздействия на объект.

«“Банк технологий” для бизнеса — удобный ресурс с практическими решениями отечественных компаний. Предприятия могут выбрать технологии для повышения своей эффективности, которые им нужны, а разработчики – оценить потребности рынка и найти новых клиентов. Сейчас большинство решений, представленных в реестре, относятся к сферам автоматизации управления производством, информационной безопасности, компьютерного зрения, роботизированных технологий», – рассказал руководитель проекта «Банк технологий» Евгений Аликанов.

Он добавил, что в цифровом каталоге представлены 205 российских технологических решения от 112 компаний.