Мантуров рассказал об условиях промышленной ипотеки

По поручению президента правительство РФ запускает промышленную ипотеку, благодаря которой российские предприятия смогут получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, согласно базовому сценарию, кредиты на покупку площадей, обеспеченных инфраструктурой, будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых, максимальный размер займа составит 500 млн рублей.

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«Кредиты на покупку площадок, обеспеченных инфраструктурой, будем выдавать на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Это базовый сценарий. При этом для инновационных технологических компаний ставка будет еще ниже – 3%. Опираясь на среднюю по стране стоимость промышленных площадей, мы предлагаем верхнюю планку льготного кредита установить в 500 млн рублей. Эта сумма вполне обеспечит приобретение до 10 тыс. кв. м производственной недвижимости», — цитирует пресс-служба правительства Мантурова.

По его мнению, этой площади хватит для размещения среднего размера завода либо нескольких цехов крупного предприятия.

Он также отметил, что стартовые средства на реализацию промышленной ипотеки уже предусмотрены, а по мере «разгона программы» финансирование планируется увеличить. Более предметно о перспективах этого механизма, по его словам, можно будет говорить по итогам первого отбора, который пройдет уже в следующем квартале.

«Я думаю, что спрос на этот инструмент будет высоким, это очень своевременная инициатива. Ну и эффекты абсолютно очевидны. Предприятия смогут на год-два раньше выводить на рынок новую продукцию, которая сегодня востребована», — резюмировал зампред правительства.