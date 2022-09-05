Мораторий на банкротства изжил себя

Мораторий на банкротства завершается. Об этом в конце минувшей недели заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании в Карелии, посвященном задачам и мерам поддержки экономики в Северо-Западном федеральном округе.

Срок объявленного правительством с 1 апреля полугодового моратория на банкротства и взыскания официально истекает через месяц. Напомним, что под действие запрета до сих пор попадали граждане, индивидуальные предприниматели и все юридические лица, кроме застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных.

Уже сегодня Минэкономразвития должно представить в правительство предложения о дальнейшей судьбе моратория, сообщает «Интерфакс». Сейчас заинтересованные ведомства сходятся во мнении, что не следует продлевать мораторий в действующем виде, хотя ряд из них допускает возможность его пролонгации, но в точечном формате — для наиболее пострадавших лиц, например по отдельным видам экономической деятельности. В частности, Минпромторг, Минсельхоз и Минстрой предлагали продлить мораторий для автопроизводителей, организаций агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также застройщиков, у которых нет объектов, включенных в реестр проблемных.

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То, что государство решило не продлевать мораторий на банкротство — абсолютно здравая и ожидаемая мера, подтвердила «Эксперту» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Изначально это было временное решение, оно помогло тем, кто в этом нуждался, остальные же в любом случае уйдут в банкротство, даже если затянуть мораторий.

На период действия моратория приостановлены выплаты по всем исполнительным листам, даже по тем, по которым решения были вынесены незадолго до этого. Для кредиторов — это не лучшая ситуация, пояснила юрист. Фактически система сейчас не работает. Все сидят и ждут. При этом в целом уже ясно, кто сумел справиться с ситуацией, а кто не пережил ее, смысла затягивать нет. С экономической точки зрения тоже стало более понятно, в какой ситуации мы оказались. Начинают восстанавливаться многие процессы, в том числе налаживаться логистические цепочки. В этой ситуации продление моратория стало бы мерой, которая будет тормозить всю систему, считает Полина Гусятникова.

Руководитель екатеринбургского офиса юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков также считает, что остановка моратория на банкротство является абсолютно верным. Он был введён для поддержки лиц в период экономических нестабильности и потрясений: увеличение санкций, нарушение логистических цепочек, уход юрлиц из недружественных стран, значительные колебания курса. В настоящее же время очевидно, что данные факторы либо отпали, либо потеряли свое значение для бизнеса и граждан. Новые логистические цепочки выстроены, курс «устаканился».

Кстати, мораторий на банкротство имел ряд сопутствующих негативных моментов, отметил эксперт. Так, кредиторы, по сути, были лишены возможности получить в принудительном порядке причитающееся им. А сами же кредиторы, за редким исключением, не спешили обращаться с заявлением о банкротстве. Что, с одной стороны, продляло их агонию и наращивало долги, с другой стороны, лишило кредиторов денег, что называется, здесь и сейчас.

«Поскольку я не являюсь сторонником моратория, я не считаю его полезным в принципе. Это искусственный инструмент, нарушающий законы рынка. Возможно, кому-то он помог реально избежать банкротства, но это единицы, и не факт, что после отмены моратория у них не случится его», — подчеркнул Артем Комсюков в комментарии «Эксперту».

Теория расходится с практикой

И все же введение моратория на банкротство — это вынужденный и обдуманный шаг, на который пошли многие страны мира в целях обеспечения стабильности экономики, возражает руководитель практики «Реструктуризация и банкротство» коллегии адвокатов «Регионсервис», адвокат Павел Кирсанов.

Мораторий 2022 является тотальным, то есть распространяется на всех российских юридических и физических лиц, за исключением застройщиков объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов по состоянию на 01 апреля 2022. Такой подход принято объяснять тем, что при его введении невозможно было определить круг лиц, который реально пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория.

Учитывая, с какой частотой в России вводится мораторий на банкротство, его продолжительность, значительное расширение круга субъектов, в отношении которых он применяется, формальное действие и многочисленные проблемы правоприменения, представляется объяснимым формирование негативного отношения к нему со стороны многих российских компаний и сильное желание его отмены, отметил юрист. Однако невозможно утверждать, что мораторий принес только вред.

«Да, действительно, многие лица недобросовестно использовали и используют правила о моратории в целях уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами, но ведь есть и другие лица, которые реально пострадали от обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, нуждались в поддержке и смогли принять меры для сохранения своего финансового состояния, — заявил Павел Кирсанов “Эксперту”. — Но и постоянное функционирование бизнеса в режиме моратория тоже невозможно и конечно приносит много негативных последствий, поэтому отмена моратория в большей степени представляется обоснованной».

Сохранение моратория на более долгий срок, уверен адвокат, было возможно только при однозначно выработанном у правоприменителей неформальном подходе к нему, при котором право на отсрочку не должно применяться автоматически. Мораторий должен быть направлен на защиту только тех лиц, которые реально пострадали от обстоятельств, которые послужили основанием его введения.

Но проблема в том, объясняет адвокат, что такая позиция, как и вся дискуссия, разворачивалась в большей степени в теоретическом поле, в то время как практика зачастую шла по пути, при котором правила о моратории распространяются на лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом о введении в действие моратория, независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества или нет.

Когда в 2020 году ввели статью 9.1 ФЗ о банкротстве, данной мерой все были очень довольны, она была необходимой и в какой-то мере помогла тогда экономике, констатировал в беседе с корреспондентом «Эксперта» основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Однако не все отрасли на себе ощутили ее действие и смогли ею воспользоваться.

В этот раз мораторий на банкротство касался почти всех. Кредиторы были недовольны таким вариантом поддержки, однако и большинство тех, на кого была рассчитана такая мера, не смогли получить помощь. Дело в том, объясняет юрист, что мораторий действовал не на включение в процедуру и рассмотрение требований, а именно на подачу заявлений. В итоге многие компании, которые и так были в тяжелой экономической ситуации, не попали под мораторий, так как по ним заявления были поданы до 1 апреля.

И все же сейчас, действительно, нет необходимости продлевать мораторий. Как полагает Вадим Ткаченко, такая мера работает только в комплексе с иной поддержкой государства, например, с дотациями. Мораторий — это отличный шаг в кризисных ситуациях, но в данном случае нужно не только продлевать, но и восстановить меры по защите бизнеса и выделять дотации на то, чтобы бизнес и отрасли развивались и не погибли в ситуации попытки международной изоляции России со стороны недружественных стран.