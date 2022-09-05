Новым премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс избрана новым действующим премьер-министром страны.

Как пишет ТАСС, она победила в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии и 6 сентября сменит Бориса Джонсона, назначив новый состав правительства.

За кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 членов Консервативной партии. За ее соперника, 42-летнего экс-министра финансов Риши Сунака, проголосовали 60 399 человек.

В общей сложности на пост лидера партии претендовали 11 кандидатов, пишет «РИА Новости». В своей первой речи в новом статусе Трасс пообещала бороться с ростом цен на электроэнергию и понизить налоги, передает агентство.

Мэри Элизабет Трасс родилась в 1975 году. При Дэвиде Кэмероне, в 2014 — 2016 годах, Трасс была министром юстиции, с 2019 по 2021 год занимала пост министра внешней торговли, а в сентябре прошлого года возглавила МИД Великобритании.

В начале июля Борис Джонсон решил покинуть должность премьер-министра и уйти с поста лидера Консервативной партии. Решение было принято после ухода в отставку нескольких десятков членов правительства из-за скандала с экс-заместителем парламентского организатора Консервативной партии Крисом Пинчером.

Бывший высокопоставленный государственный служащий Евросоюза Фрэнсис Коул высказал уверенность в том, что глава британского внешнеполитического ведомства в случае избрания на должность премьер-министра продолжит воинственно настроенную политику Джонсона в отношении России. Он отметил, что по вопросу конфликта на Украине Трасс, несомненно, является ястребом, как и Джонсон, занимая лидирующую позицию в НАТО по отправке оружия Киеву и обучению украинских военнослужащих. Коул напомнил, что еще до начала конфликта у главы британского МИД были напряженные отношения со российским коллегой Сергеем Лавровым, а сейчас она занимает позицию, близкую к крайней позиции польского правительства.