Новым руководителем «Спартака» назначили первого вице-президента «ЛУКОЙЛа» Александра Матыцына

Первый вице-президент «ЛУКОЙЛа» Александр Матыцын займет пост президента футбольного клуба «Спартак».

Об этом пишет РБК.

Согласно информации «Матч ТВ», Матыцын также возглавит совет директоров клуба. Вместе с ним на один из руководящих постов в «Спартак» придет еще один представитель нефтяной компании.

Сообщается, что гендиректор клуба Евгений Мележиков останется на своей должности.

Напомним, 22 августа стало известно, что компания «ЛУКОЙЛ» купила 100% акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена». Леонид Федун, который владел клубом с 2004 года, вышел из состава акционеров и покинул все посты в «Спартаке».

Александр Матыцын родился в 1961 году, окончил экономический факультет МГУ в 1984-м, затем работал в Государственном комитете СССР по труду и социальным вопросам по экономическому и финансовому профилю; в 1992 году стал гендиректором российского представительства аудиторской компании KPMG. В 1997 году занял пост вице-президента «ЛУКОЙЛа», а в 2017-м — первого вице-президента НК. С 2004 года входит в совет директоров «Спартака». Александр Матыцын имеет несколько госнаград и отличий, в том числе «Орден Почета».