Ozon объединит два своих банка

Компания Ozon решила присоединить купленный в 2021 году Озон банк к созданному с нуля этой весной Еком банку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Федресурса». У объединенного банка будут все преимущества универсальной лицензии, которая есть у Еком банка. Реорганизацию планируется завершить в декабре текущего года.

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«Мы решили реорганизовать структуру наших банковских активов — у объединенного банка Ozon будут все преимущества универсальной лицензии (есть у Еком банка) в сочетании с узнаваемым брендом маркетплейса», — сообщили агентству в пресс-службе Ozon.

Источник, близкий к компании, пояснил, что с точки зрения банковского регулирования кредитную организацию нельзя просто переименовать, поэтому реорганизация выглядит самым логичным способом продолжить использование бренда.

Компания стала собственником двух банков весной текущего года, после того как Озон банк попал в санкционный список Минфина США за связь с Совкомбанком, у которого он был приобретен. После апелляции санкции были сняты, однако за время ее рассмотрения Ozon учредил Еком банк.

У Озон банка имеется только базовая лицензия, которая не подразумевает запуск сложных финансовых продуктов. Еком банк получил универсальную лицензию ЦБ, позволяющую предоставлять более широкий спектр сервисов для B2C и B2B-клиентов.

