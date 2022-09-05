По факту гибели сотрудников российского посольства в Кабуле возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту гибели сотрудников российской дипмиссии в столице Афганистана.

Как сообщает пресс-служба ведомства, председатель СКР Александр Бастрыкин «поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников российского посольства в Кабуле».

В пресс-релизе отмечается, что 5 сентября рядом с консульским отделом посольства России в столице Афганистана было приведено в действие взрывное устройство. По предварительным данным, в результате атаки погибли второй секретарь и охранник посольства.

«Глава Следственного комитета поручил во взаимодействии с МИД РФ и правоохранительными органами Афганистана расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к совершенному преступлению», — указывается в сообщении.

В Министерстве иностранных дел РФ ранее сообщили, что в результате взрыва в Кабуле погибли два сотрудника российской дипмиссии.

Всего погибли или пострадали от 15 до 20 человек, сообщает «РИА Новости».

Глава МИД Сергей Лавров рассказал, что после инцидента охрана посольства была незамедлительно усилена, привлечены дополнительные силы властей, задействованы службы разведки и контрразведки Афганистана. «Будем надеяться на то, что устроители этого террористического акта и его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.