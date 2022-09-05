Почтальон, принеси мне вина

В понедельник появилась новость о том, что «Почта России» рассчитывает начать эксперимент по онлайн-продаже алкоголя. Об этом в эфире РБК ТВ заявил генеральный директор госкомпании Максим Акимов.

По словам Максима Акимова, на данный момент «Почта России» и другие заинтересованные стороны все еще находятся в процессе обсуждения законопроекта «О проведении эксперимента по осуществлению розничной продажи вина, крепленого вина, игристого вина из винограда, выращенного на территории России, с использованием специализированного сайта компании в Интернете».

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Глава «Почты России» подтвердил, что обсуждение идет довольно медленно. Он также подчеркнул, что основные параметры доставки подобной продукции остаются неизменными: алкоголь смогут приобрести только совершеннолетние лица через специализированную витрину, вино будет поступать в продажу только от отечественных производителей, а его доставка производится не раньше, чем через 24 часа.

Позже «Почта России» уточнила в своем официальном Telegram–канале, что некоторые представители СМИ неверно трактовали сроки реализации проекта. В апреле 2023 года акционерное общество планирует запустить эксперимент по бондовым складам, который позволит получать популярные импортные товары из интернет–магазинов в несколько раз быстрее.

«Ранее РБК писали, что в апреле запустится эксперимент по дистанционной продаже вина, но это были сроки запуска бондовых складов. “Винный” проект еще прорабатывается, о его сроках мы расскажем позже», — подчеркнули в компании. Данную информацию «Эксперту» подтвердили и в Ассоциации компаний интернет–торговли (АКИТ). «Все только в проекте», — заметили там.

Две бутылки в награду

Между тем, российское экспертное сообщество разошлось во мнениях относительно преимуществ и негативных аспектов винной онлайн-торговли. Кроме того, вопрос о том, разрешат ли в будущем к законопроекту по продаже вина в интернете «Почтой России» присоединиться другим площадкам, например, Ozon или Wildberries, остается открытым. В прошлом году в Минфине заверяли, что «использование маркетплейсов не предусмотрено».

Согласно идее Министерства финансов, в данном случае именно на «Почту России» возложат функции владельца агрегатора информации о товарах. Через нее же будут проходить продажи. Будет создана этакая «почтовая госмонополия». В то же время право на торговлю алкоголем получит ряд ритейлеров, они смогут реализовывать продукцию на основе договоров именно с «Почтой России». Список этих продавцов определит правительство.

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Однако аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын уверен, что маркетплейсы весьма заинтересованы в открывающейся возможности. Еще в октябре прошлого года Ozon зарегистрировал компанию «Озон алко». Ритейлер планировал получить лицензию на продажу алкоголя через это юрлицо, когда появится законные основания для ведения такого бизнеса.

«На долю традиционной розницы приходится 98%. На российском рынке в год продаётся 12 млрд литров алкоголя. Из 21 млрд бутылок, банок и упаковок 98% пока что стоит на традиционных прилавках. Разумеется, онлайн–торговля очень хотела бы, чтобы несколько миллиардов упаковок продавались онлайн», — рассказал аналитик «Эксперту».

Что касается самой «Почты России» и ее требований по продаже алкогольной продукции, то на практике, считает Леонид Делицын, добиться того, чтобы вино попадало только к совершеннолетним гражданам, будет крайне сложно.

«Формально приобретать вино будут совершеннолетние. Но вряд ли удастся предотвратить сделку между двумя тонкими ценителями недорогих вин, в ходе которой совершеннолетний приобретёт ящик напитков для юного соседа и получит в награду одну–две бутылки», — заметил он.

Вино как лекарства

В свою очередь экономист, главы Института социально–экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец считает, что минусы реализации алкоголя через Интернет не сильно разнятся с теми, что встречаются в практике офлайн-торговли.

«Вино — это физический товар. Контроль получателя на предмет совершеннолетия, как я понимаю, будет осуществляться при вручении. Курьер, например, будет проверять, фотографировать паспорт. Это не снимает проблему подставных покупателей, но она существует и при обычной офлайн торговле. Тем не менее, организовать контроль возможно», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, онлайн торговля вином — это все же определенный шаг вперед для российских компаний. Более того, сами отечественные производители вина, в условиях санкций и ухода некоторых брендов, заинтересованы в более активном пиаре и импортозамещении.

«Но вот почему этим занимается именно “Почта России” — сложно сказать. Тем же самым могла заняться и любая другая площадка. Впрочем, если говорить о данной компании — это для нее путь к развитию собственных операций. По сути, в торговле вином, если оно продается совершеннолетним и не в оптовых масштабах, то есть идут ограниченные поставки, которые минимизируют негативное влияние на здоровье людей, нет ничего плохого. Большого отличия от онлайн-продажи тех же лекарств, например, тут нет», — заключил Алексей Зубец.