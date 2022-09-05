Путин назвал ситуацию на Донбассе результатом политики Киева, проводимой последние восемь лет

Происходящее в ДНР и ЛНР является результатом деятельности неонацистского режима. Все попытки, которые предпринимались для того, чтобы решить проблемы мирным путем, оказались безуспешными.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край», передает «РИА Новости».

«Та трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе — это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014 силой захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе. Дважды проводил крупные военные операции с использованием артиллерии, авиации, техники тяжелой и так далее. И вот это все происходит до сих пор», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что долг России — помочь жителям республик Донбасса. «Наш долг — оказать помощь этим людям. И Россия это делает. Все наши попытки мирным способом эту проблему разрешить увенчались неудачей из-за позиций киевского режима», — сказал президент РФ.

Путин отметил храбрость российских военных, защищающих население ДНР и ЛНР. «Меня поражает мужество этих людей», — заявил Путин.

Российский лидер рассказал, что перед вылетом на Камчатку получил очередной доклад от Минобороны о ходе спецоперации. Он отметил, что местные жители сражаются лучше профессиональных военных. «Сформированы два корпуса из местных жителей. Они воюют лучше, чем профессиональные военные. Они сражаются очень мужественно, храбро и результативно», — сказал Владимир Путин.

Москва объявила о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. «Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — подчеркнул президент РФ. Решение было принято после обращения за помощью ДНР и ЛНР, независимость которых была признана Россией 22 февраля.