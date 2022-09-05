Путин заявил, что на участие в «Сахалине-2» есть «достаточное количество» претендентов

К настоящему моменту появилось несколько кандидатов на вхождение в проект «Сахалин-2».

Об этом в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Камчатского края сообщил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, на участие в «Сахалине-2» есть «достаточное количество» претендентов, причем как российских, так и зарубежных.

Напомним, в конце июня президент подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», согласно которому Российской Федерацией создается общество с ограниченной ответственностью, к которому переходят все права и обязанности Sakhalin Energy Investment Company Ltd — компании, являвшейся оператором «Сахалина-2». Ее имущество также будет передано в собственность России, которая, в свою очередь, безвозмездно передаст его новому ООО, совладельцами которого выступят «Газпром Сахалин холдинг» (50% +1 акция) и само создаваемое общество.

На минувшей неделе правительство РФ выпустило распоряжения о получении японскими партнерами Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%) пакетов в ООО «Сахалинская Энергия» аналогично долям в Sakhalin Energy. Компания Shell заявила, что не будет входить в состав совладельцев ООО «Сахалинская Энергия». Если доля не будет востребована иностранным партнером, она подлежит оценке и продаже правительством российскому юрлицу.