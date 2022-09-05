Россия и Узбекистан: как расти дальше?

По оценкам Всемирного Банка, сегодня Узбекистан входит в десятку мировых лидеров по темпам экономических реформ. Всё это результат усердной работы на протяжении 5 последних лет, направленной на либерализацию экономики и внешнеторгового режима страны. В 2017 году взят курс на обеспечение благоприятного инвестиционного климата и устранение барьеров, сдерживающих инвестиционную и инновационную активность бизнеса в стране. Такая политика благоприятно сказалась и на торгово-экономическом сотрудничестве с Россией. За 2016-2021 гг. среднегодовой темп роста оборота товаров и услуг между Россией и Узбекистаном составил 12,5%, а в 2021 г. он достиг 7,55 млрд долл. В 2022 г. положительная динамика сохраняется — за первое полугодие оборот товаров и услуг между Россией и Узбекистаном достиг 4,8 млрд долл., что на 29% выше показателя 2021 г. за аналогичный период (данные Государственного комитета РУз по статистике).

Количественный рост сопровождался качественными изменениями. За 2016-2021 гг. товарный экспорт Узбекистана в Россию вырос в большей степени за счет готовых текстильных изделий (рост в 2,2 раза или на 815 млн долл. за 5 лет), промышленного оборудования и транспортных средств (в 3 раза или на 350 млн долл.). Доля минеральных продуктов в экспорте Узбекистана была сведена к минимуму — до 5%, хотя еще в 2016 г. она равнялась почти 32%. Рост импорта из России происходил за счет продовольственных товаров (в 3 раза или на 1,4 млрд долл.), металлов и изделий из них (более чем в 2 раза или на 1 млрд долл.), машин и оборудования (в 2,5 раза или более чем на 740 млн долл.).

Несмотря на достигнутые успехи, есть куда развиваться. Нереализованный ежегодный экспортный потенциал России для поставок на рынок Узбекистана составляет около 1 млрд долл. Его составляют продовольственные товары (например, масло и масличные семена), различные виды металлов и готовых металлических изделий, автомобили специального назначения (например, автомобили скорой помощи). Для Узбекистана аналогичный показатель составляет 0,52 млрд долл. Он представлен, преимущественно продовольственными товарами, товарами текстильной промышленности и автомобилями.

Наши экономики хорошо дополняют друг друга, сегодня сформированы устойчивые цепочки добавленной стоимости в области производства транспортных средств, текстильной промышленности, металлургии.

C 2018 г. в Узбекистане производится 11 видов грузовиков «Камаз», в 2020 году заключено лицензионное соглашение по организации производства отдельных видов автомобилей «Урал», с сентября прошлого года в Узбекистане организована серийная сборка «Lada». Развитие кооперации подтверждается цифрами: с 2016 г. значительно вырос экспорт российских комплектующих для производства авто (например, шасси с установленным двигателем — в 6 раз, с 4 до 24 млн долл., частей для сборки авто — почти в 3 раза, с 5,6 до 15,6 млн долл.).

Узбекистан — крупнейший потребитель продукции одного из крупнейших металлургических заводов России, Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) среди всех стран-членов СНГ. Российский металл используется в отрасли по производству машин, оборудования, в строительстве инфраструктуры. Совместно с Россией в 2021 г. Узбекистан запустил строительство медной обогатительной фабрики, входящей в состав Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК).

Россия — ключевой рынок сбыта готовой текстильной продукции из Узбекистана, на ее долю приходится 30% от всех поставок таких товаров. Промежуточные товары вроде пряжи мы используем у себя также для производства готовой одежды. В другие страны Узбекистан в основном экспортирует только пряжу. Кроме того, за январь-июнь 2022 года на 34% увеличился экспорт хлопка в Россию. В стоимостном выражении - со 180 до 241 млн долл. США.

Другой важнейший трек сотрудничества — это трудовая миграция. 30-40% от совокупного числа трудовых мигрантов, ежегодно прибывающих в Россию — граждане Узбекистана (данные МВД РФ). За последние 5 лет денежные переводы узбекских мигрантов увеличились в 2 раза. До 8% ВВП Узбекистана или 5,5 млрд долл. США в 2021 г. составили денежные переводы физ. лиц из России в Узбекистан (данные ЦБ РФ). В 2022 г. международные организации, в частности, МВФ и Всемирный банк составляли прогнозы по росту экономики Узбекистана исходя из предположения, что санкции негативно скажутся на доходах трудовых мигрантах и размеров их денежных переводов. На практике наблюдается обратная ситуация. По данным Центрального банка Узбекистана, объем денежных переводов в страну за январь-июнь 2022 г. составил 6,5 млрд долл., что почти в 2 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. По экспертным оценками, около 70-80% из этих переводов — это средства из России. Отчасти такой рост может быть вызван российскими гражданами, которые открывают счета в Узбекистане и это было бы основной версией, если бы не тот факт, что за первое полугодие 2022 г. количество трудовых мигрантов, прибывших на территорию России из Узбекистана, выросло в 1,7 раза — до 2,9 млн чел. (в первом полугодии 2021 г. — 1,7 млн чел.).

Сейчас для граждан Узбекистана действует патентная система налогообложения, ее отмена возможна только при вступлении ЕАЭС. Для стран ЕАЭС также предусмотрен ряд льгот, в частности продолжительность периода их работы не ограничена, а срок постановки на учет составляет 30 дней (для граждан Узбекистана — 15 дней).

Дальнейшее развитие сотрудничества России и Узбекистана может происходить как в двустороннем формате, так и в рамках работы по ЕАЭС и СНГ: