Шесть сессий роста требуют фиксации прибыли

Отечественные трейдеры на открытии рынка по инерции продолжили покупки, но сил на еще один день уверенного роста пока не хватает. Очень быстро началась фиксация прибыли, в результате чего по итогам первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи снизился на полпроцента.

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При этом внешний фон можно назвать позитивным: почти на 3% растет нефть, цены на газ вообще прыгнули на 30%, дорожает большинство промышленных и драгоценных металлов. Но Индекс Мосбиржи до сегодняшнего дня рос 6 сессий кряду и вошел в зону сопротивления 2450-2500 пунктов, от которой ранее неоднократно разворачивался вниз. Обычно такие сильные преграды сходу не пробиваются, тем более в условиях появления технической перекупленности рынка.

Среди высоколиквидных акций наибольшие потери (около 2%) несет Сбербанк, взлетевший в пятницу более чем на 4%. Многие трейдеры по-прежнему сохраняют надежду, что банк выплатит дивиденды, да и ситуация в банковском секторе из-за санкций могла бы быть значительно хуже. Но и быстрого восстановления банковского бизнеса ждать не следует, о чем в пятницу заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Так что желание зафиксировать часть пятничного роста Сбера вполне логично.

На процент дешевеет «Газпром», отыгрывая решение компании приостановить на неопределенный срок прокачку газа по «Северному потоку». Эта новость сегодня вызвала взлет цен на газ, но в условиях резкого сокращения поставок в Европу даже рост цен не компенсирует «Газпрому» выпадающих доходов. Впрочем, сильно упасть «Газпрому» не даст огромная дивидендная доходность его акций, превышающая 20%.

По рынку ходят предположения, что «Газпром» может приостановить прокачку газа и через Украину, оставив работать, да и то не на полную мощность, лишь «Турецкий поток». В этом случае цены на газ в Европе рискуют уйти выше консервативного прогноза «Газпрома» в $4 тыс. за тысячу кубов.

Многие аналитики в таких условиях рекомендуют покупать акции производителя СПГ «НоваТЭК», поставки которого широко диверсифицированы по странам. Сегодня акции компании пытаются выйти вверх из почти двухнедельного боковика. Если это получится, то рост бумаги ускорится на технических факторах.

В числе сегодняшних аутсайдеров и пятничные лидеры: обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» и «Аэрофлота». Бумаги «Сургута» сильно растут и падают без каких-либо информационных поводов, и практически никто из аналитиков не дает по ним рекомендаций. «Аэрофлот» же по фундаментальным оценкам является одной из самых слабых бумаг российского рынка.

Наблюдаемая в первой половине дня коррекция в любой момент может закончиться. Рынок вверх могут выдернуть как новости по дивидендам тяжеловесных эмитентов, так и рост нефти.

Сегодня ОПЕК+ проводит плановое заседание. От картеля ждут либо сохранения квот на добычу, либо незначительного их снижения. Но это не сделает погоды, поскольку страны ОПЕК+ и так добывают меньше, чем они сами себе разрешили. Более важными могут стать заявления о готовности значительно сократить добычу в случае появления на мировом рынке «новой» нефти из Ирана. По некоторым оценкам, в случае подписания «ядерной сделки» Иран может в течение полугода выбросить на рынок до 1 млн баррелей нефти в сутки дополнительной нефти.

Техническая же картина по нефти позитивна. Котировки развернулись от поддержки $92-93 за баррель и теперь по логике должны бы сходить в район $100-105.

Рубль также начал день с ослабления, отдав доллару около 0,7% своей стоимости. Пара доллар-рубль подошла к верхней границе боковика 60-61, в котором российская валюта провела уже месяц.

Обычно выход из такого затяжного боковика бывает сильным, но для разрушения бокового канала нужны важные информационные поводы, которых пока не наблюдается.