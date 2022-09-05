США и их союзники втихую покупают российскую нефть через Индию

Соединенные Штаты и их союзники ввели сотни и тысячи санкций против России, затронувшие, в том числе и энергетический сектор. Однако пока все усилия коллективного Запада в этом направлении тщетны – даже продавая меньше нефти Россия получает за нее значительно больше денег, чем в прошлом году, главным образом благодаря высоким ценам. По расчетам западных аналитиков, доходы российского бюджета в этом году уже приближаются к 100 млрд долларов.
Аналитики энергетической компании Petro-Logistics считают, что, вводя одной рукой все новые и новые санкции против России, другой рукой американцы и их союзники сами же их и нарушают, покупая… российскую нефть, которую сами же объявили вне закона. Причем, без особого риска ошибиться можно предположить, что делают они это, т.е. покупают нефть из России под видом индийской, осознанно, прекрасно понимая, откуда эта нефть и куда в конце концов пойдут деньги.
Нью-Дели после 24 февраля в десятки раз увеличил импорт нефти из России. Индийские нефтеперерабатывающие заводы ловко пользуются западными санкциями и с удовольствием покупают у Москвы нефть со значительными скидками. В апреле-июне Индия получала ежедневно в среднем 583 тыс. баррелей российской нефти. Для сравнения: в 2021 году импорт составлял 36 тыс. бар./д.
Конечно, крайне трудно при помощи химического состава доказать «национальность» нефти. Поэтому Petro-Logistics и говорит, что США и другие западные страны, оказавшиеся от российской нефти формально, на самом деле скорее всего покупают ее у Индии.
«Мы сравнили объем импорта сырой нефти из России Индией после начала войны с объемом нефтепродуктов, которые индийские НПЗ отправляли на экспорт (в США и Европу),- говорится в исследовании Petro-Logistics.- Оказалось, что приблизительно 308 тыс. бар./д. нефтепродуктов, идущих на экспорт, получены из российской нефти».
113 тыс. бар./д. этих нефтепродуктов или 37% уходили в страны, которые в той или иной форме ввели санкции против России. США полностью запретили импорт российской нефти, а ряд их союзников ввели санкции против Москвы без прямого запрета импорта нефти из России. Больше всех получают по этой серой схеме Южная Корея - 31 тыс. бар./д., Сингапур - 23 тыс. бар./д. и… США – 15 тыс. бар./д. Американцы, утверждают в Petro-Logistics, в основном покупали российскую нефть в виде бензина.
Тысячи баррелей нефти у России через Индию покупали также Австралия и несколько европейских стран.
«Очень трудно на практике определить, попали ли молекулы российской нефти в страны, вводящие против нее санкции,- пишут авторы исследования.- Но данные могут хотя бы показать, куда индийские переработчики российской нефти отправляют полученные из нее нефтепродукты».