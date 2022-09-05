США и их союзники втихую покупают российскую нефть через Индию

Соединенные Штаты и их союзники ввели сотни и тысячи санкций против России, затронувшие, в том числе и энергетический сектор. Однако пока все усилия коллективного Запада в этом направлении тщетны – даже продавая меньше нефти Россия получает за нее значительно больше денег, чем в прошлом году, главным образом благодаря высоким ценам. По расчетам западных аналитиков, доходы российского бюджета в этом году уже приближаются к 100 млрд долларов.

Аналитики энергетической компании Petro-Logistics считают, что, вводя одной рукой все новые и новые санкции против России, другой рукой американцы и их союзники сами же их и нарушают, покупая… российскую нефть, которую сами же объявили вне закона. Причем, без особого риска ошибиться можно предположить, что делают они это, т.е. покупают нефть из России под видом индийской, осознанно, прекрасно понимая, откуда эта нефть и куда в конце концов пойдут деньги.