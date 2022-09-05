В Новосибирске задержан организатор унесшего жизни как минимум восьми человек тура на вулкан

Директор турфирмы «Экстрим тайм», организовавшей тур на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, при восхождении на который погибли туристы, задержан в Новосибирске.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Обыски прошли, его [генерального директора] задержали», — рассказал собеседник агентства.

Группа туристов в составе 10 человек и двух гидов начала восхождение на вулкан Ключевская сопка 30 августа. В субботу, 3 сентября, пять человек погибли при падении с высоты на высоте около 4 тыс. 150 метров. Позже стало известно о гибели еще троих; в настоящий момент в Telegram-канале 112 появилась информация о девятом погибшем.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Ранее сегодня вертолет со спасателями смог сесть на склоне на высоте 1663 метра. К полуночи спасатели планируют добраться до отметки 3300 метров, где в домике вулканологов находятся трое выживших, а утром 6 сентября продолжить путь до отметки 4158 метра, пишет «РИА Новости».

Спасатели работают в крайне сложных условиях — на высотах бушует штормовой ветер, температура ночью опускается до минус 14 градусов, ожидается снег.