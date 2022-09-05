В производство деревянных модулей на юго-востоке Москвы вложат 450 млн рублей - Ефимов

В московском районе Выхино-Жулебино появится производственный комплекс по выпуску плиточных модулей из древесины. Инвестор вложит в проект около полумиллиарда рублей, а участок под производство город предоставит компании без торгов. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для реализации масштабного инвестиционного проекта инвестору будет выделен участок общей площадью около 0,7 гектара. В результате в городе появится производство деревянных модулей для строительства. Инвестор вложит в проект 450 миллионов рублей. На предприятии создадут 150 новых рабочих мест», – рассказал вице-мэр.

Компания, которая получит участок под производство, специализируется на изготовлении декинга – влагоустойчивых плиточных модулей из обработанной древесины. Эти материалы применяются при строительстве террас и благоустройстве уличных пространств.

«За 18 лет работы предприятие выпустило около 50 тысяч квадратных метров продукции. Новый производственный комплекс по выпуску плиточных модулей из древесины для строительства возведут в районе Выхино-Жулебино. Площадь объекта составит 10 тысяч квадратных метров», – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Земельный участок выделят на Ферганской улице, владение 4Б, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «После внесения изменений в Правила землепользования и застройки договор аренды будет заключен на пять лет, в течение которых инвестор должен завершить возведение комплекса», – сказал Гаман.

Мэрия Москвы предоставляет инвесторам в аренду земли для развития производств по ставке один рубль в год. Льгота распространяется на весь срок действия договоров. Это позволяет бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции. На данный момент заключено уже семь таких договоров.