В Сбербанке оценили объем валютных вкладов россиян

Портфель пассивов Сбербанка демонстрировал стабильное поведение на протяжении всего летнего периода – оттока не фиксировалось со второй декады июля. Объем средств россиян на валютных вкладах сейчас не превышает 10% от общих сбережений физлиц. Об этом расказал первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев, передает РИА Новости.

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«Объем денежных средств в валюте не превышает 10% от общего портфеля пассивов физлиц», — сообщил Царев журналистам в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Запуск вкладов в «дружественных» валютах он комментировать отказался, объяснив, что для того, «чтобы привлекать пассивы в альтернативных валютах, надо понимать, какие у банка есть возможности по их размещению». При этом он напомнил, что банк уже открывает сберегательные счета в юанях.

Также он отметил, что портфель средств физлиц в Сбербанке был стабилен на протяжении всего лета, отток не фиксировался со второй декады июля. В целом же в июле пассивы физлиц в рублевом эквиваленте выросли более чем на 300 млрд рублей. В августе рост средств клиентов продолжился.

Представитель Сбербанка спрогнозировал, что объем средств россиян в кредитных организациях РФ по итогам года вырастет на 3,5%, а потребкредитование после «просадки» вернется к уровню 2021 года.

