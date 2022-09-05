В Счетной палате сочли нецелесообразным продлевать льготную ипотеку

Продлевать программу льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 года не стоит, так как она искажает рынок недвижимости и уже спровоцировала большой разрыв цен на новостройки и вторичное жилье. Об этом в интервью «Ведомостям» заявила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

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«Часть граждан уже не могут себе позволить купить новое жилье, продав старое. Раньше было так: люди продавали квартиру в старом фонде, брали новую, разницу оплачивали за счет ипотеки. Сейчас разрыв цен такой, что для определенных групп населения это становится невозможным», — сообщила Трунова.

По данным Росстата, в прошлом году стоимость квадратного метра первичной жилплощади выросла на 29,5%, вторичной – на 18,7%.

Аудитор считает, что помогать гражданам улучшать свои жилищные условия нужно за счет других госпрограмм. Оптимальной же ставкой по ипотеке в целом она назвала 7–8% годовых.

«Это такая подъемная ставка. Все, что выше, скорее больше отнимает у экономики, чем дает. То есть чем больше будут платежи по ипотеке, тем меньше расходы по другим направлениям – на товары длительного пользования, кафе, театры и т. д.», – подчеркнула аудитор.

